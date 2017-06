28 июня 2017 г. Карун Демирджан | The Washington Post Санкционные меры по России и Ирану натолкнулись на новое препятствие в Конгрессе "Переговорщики в Конгрессе пытаются избавиться от ключевого технического препятствия к окончательному принятию популярного законопроекта о санкциях против России и Ирана, а некоторые законодатели вновь выражают обеспокоенность по поводу расширения в этом документе энергетических санкций", - пишет The Washington Post. "Руководители нефтяной индустрии и некоторые иностранные дипломаты побуждают их смягчить меру, поддержанную ранее в этом месяце в Сенате большинством голосов в соотношении 97 к 2", - пишет журналистка Карун Демирджан. "Законопроект кодифицирует и усилит существующие санкции против российского энергетического, банковского и оборонного секторов, наложив новые ограничения на разведывательную, металлургическую, горнодобывающую и железнодорожную сферы в качестве наказания за агрессивные действия Москвы на Украине и в Сирии и предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году", - говорится в статье. "Помощники в обеих партиях заявляют в кулуарах об обеспокоенности изменением закона от 2014 года, запрещающего американским компаниям участвовать в проектах по разработке нефтяных месторождений на российской территории. Нынешний документ расширяет запрет, ограничивая участие в любом потенциальном проекте по добыче нефти, в котором участвует российская энергетическая компания, на любой территории", - передает журналистка. Нефтяные компании "глубоко обеспокоены последствиями, которые это будет иметь для их портфеля", считает бывшая сотрудница Минфина США Элизабет Розенберг. Даже если сейчас количество международных компаний с участием США и российских фирм ограничено, говорит она, безоговорочный запрет достаточно широк, чтобы "оказать пугающий эффект на неамериканские компании", присутствующие на территории Америки, а определение нефтяного проекта настолько размыто, что теоретически "включает в себя все". "Представители энергетической сферы выразили обеспокоенность по поводу санкций, и мы, как я считаю, можем ее снять", - заявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер в понедельник. По мнению Коркера, энергетические санкции "имеют рекомендательный, а не обязательный характер", а это означает, что решение, будут ли они введены и когда, остается за президентом. Источник: The Washington Post