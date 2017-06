28 июня 2017 г. Люк Мэкл | The Washington Post Сенат хочет новых жестких санкций против России, но ключевые союзники в ярости - и вот почему "Две недели назад Сенат проголосовал в соотношении 97 к 2 за расширение санкций против России. Это стало примечательным заявлением о единстве - и тревоге - двух партий в вопросе о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Палата представителей решила передать законопроект на рассмотрение Комитету по международным отношениям, якобы по процедурным, а не по политическим причинам. Это временно затормозило его. Однако иностранные союзники в Европе резко отреагировали на законопроект, который затрагивает европейские компании в энергетическом секторе и не только", - пишет выпускник Центра Дэвиса по российским и евразийским исследованиям (Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Гарвард) Люк Мэкл в статье для The Washington Post. "Есть три причины, по которым Европа скептически относится к законопроекту Сената: разочарование в связи с тем, что США отказываются от сотрудничества в пользу обособленности, недовольство последствиями санкций для европейских компаний и разные взгляды на будущее европейской энергетической безопасности", - говорится в статье. Когда Сенат принял законопроект, возобновляющий санкции, он изменил его обоснование, снизив роль событий на Украине и подчеркнув вмешательство России в выборы в США. Таким образом, законопроект может затруднить постоянное оказание давления на Москву, чтобы заставить ее соблюдать Минские соглашения, и повредить делу мира в целом, рассуждает автор. Односторонние меры законодателей США против России могут иметь неприятные последствия, полагает Мэкл. "Они правы в том, что беспокоятся из-за многочисленных российских мер, направленных на срыв отношений между США и их атлантическими союзниками. Однако, возможно, их ухудшают действия США, вызывая дальнейшие разногласия между Америкой и Европой", - считает он. "Европейцам также не нравится сенатский законопроект, поскольку он может затруднить для компаний ЕС ведение бизнеса с Россией, принимая экстерриториальные меры с целью создать ограничения для иностранных фирм, под видом помощи американским экспортерам энергоносителей", - поясняет автор, напоминая о проекте поставок американского сжиженного газа в страны ЕС. Законопроект будет направлен против компаний, которые поддерживают "российские экспортные газопроводы". Это может создать проблемы для таких компаний, как Shell, Engie и OMV, которые поддержали проект газопровода "Северный поток-2". Вашингтон давно обеспокоен тем, что "Северный поток-2" делает Евросоюз слишком зависимым от поставок российских энергоносителей, и некоторые страны ЕС испытывают такое же беспокойство. Однако европейцы считают, что это, в основном, их дело, а не Вашингтона, подчеркивает автор. Источник: The Washington Post