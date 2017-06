28 июня 2017 г. Катрина ванден Хувель | The Washington Post Хаос, устроенный Трампом, - прикрытие для тайной эскалации за рубежом "Пока Вашингтон зацикливается на твитах, выходках, вранье и "россиягейте" президента Трампа, администрация США наращивает тайную эскалацию нашего военного вмешательства в разных точках Ближнего Востока", - пишет на страницах The Washington Post Катрина ванден Хувель, редактор, издатель и совладелица журнала The Nation. "На Ближнем Востоке администрация побуждает США еще глубже погружаться в войны, которым нет конца, повышая риск прямой военной конфронтации с Россией и Ираном, в то время как американский народ мало осознает этот факт и не дает на него мандата. Это рецепт катастрофы", - продолжает автор. "В свете того, что битва с "Исламским государством"* переходит в финальную стадию, Пентагон, по-видимому, намерен сохранять свое присутствие в Сирии, дабы не позволить сирийскому президенту Асаду восстановить контроль над страной", - говорится в статье. "В Йемене США наращивают прямую и косвенную поддержку авиаударов, которыми Саудовская Аравия утюжит эту нищую страну", - пишет автор, упоминая о росте потерь среди гражданского населения и увеличении числа беженцев из Йемена. "Эта эскалация прямо противоречит позиции Трампа в период избирательной кампании", - полагает автор. К тому же она "поражает отсутствием какой-либо явной стратегии". США держат свой контингент в Афганистане 16 лет, но создать там правительство, способное к самообороне, все еще не смогли. "В Сирии США, по-видимому, готовятся бросить вызов жестокому режиму Асада, но не имеют ни плана, ни воли, чтобы сменить его. Наращивание воинского контингента в том или другом регионе - лишь гарантия того, что конфликты будут продолжаться бесконечно и без победы", - говорится в статье. "Эта эскалация также ужасает своей незаконностью - как по законам США, так и по международному праву", - считает автор. Поскольку сирийское правительство не приглашало американские войска в Сирию, когда США сбивают в воздушном пространстве Сирии сирийский самолет, это акт войны, прямое нарушение Устава ООН. Трамп ссылается на постановление Конгресса США, принятое после терактов 11 сентября 2001 года, - так называемую "Санкцию на применение военной силы" (AUMF). Автор возражает: "Но этот документ санкционирует применение силы только против тех, кто совершил теракты 11 сентября, и тех, кто помогал им или прикрывал их. Асад не имел никакого отношения к атакам на США и борется с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"* ". В 1996 году сенатор Дж.Уильям Фулбрайт организовал слушания, которые обнажили безумие вьетнамской войны. "Где же сегодняшний Фулбрайт-республиканец, который оспорит наш текущий курс, пока не стало слишком поздно?" - вопрошает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Washington Post