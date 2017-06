28 июня 2017 г. Холман У. Дженкинс-мл. | The Wall Street Journal Ожидайте укрывательства Холман У. Дженкинс отмечает в The Wall Street Journal, что в статье на 7 тыс. слов о том, что президент Обама знал о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, опубликованной в воскресном номере The Washington Post, ничего не говорится о сговоре Трампа с Россией. В частности, "о том единственном российском вмешательстве, разоблаченном в одном из предыдущих номеров той же газеты, которое действительно могло, фарсовым образом, привести к избранию Дональда Трампа". А именно, о "злосчастном" решении тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми публично снять с Хиллари Клинтон обвинения в неправильном обращении с секретными материалами. По словам Дженкинса, на Коми повлиял "фальшивый разведывательный документ", в котором говорилось о несуществующем электронном письме, будто бы подтверждающем, что тогдашний генеральный прокурор Лоретта Линч пообещала опровергнуть все обвинения, выдвинутые против Клинтон. Журналист предлагает читателю представить, что было бы, если бы Коми последовал установленной практике. В частности, было ли бы возобновлено следствие по делу о личной почте Клинтон в последние дни предвыборной гонки и узнала ли бы о его возобновлении общественность. "Громкие, наглые способы, которыми Россия вмешивалась [в предвыборную кампанию], ни к чему не привели. Публика смогла от них отмахнуться. Только посредством самоуверенных действий нашего собственного правоохранительного сообщества - способом, неявным для публики, которая, вероятно, подвергалась влиянию подложного российского разведывательного документа - Кремль, по всей видимости, действительно мог повлиять на гонку в Коллегии выборщиков, проходившую с необыкновенно маленьким отрывом", - говорится в статье. По мнению журналиста, из статьи в The Washington Post также явствует, что Россия не пыталась утаить свое вмешательство. "Целью России было посеять замешательство и опозорить американский руководящий класс. Если так, любое расследование российского вмешательства, в фокусе которого не окажутся действия Коми, будет равносильно укрывательству", - убежден он. "Ожидайте укрывательства. Правда абсолютно неприемлема для истеблишмента, который представляет специальный советник Роберт Мюллер. Демократы не жаждут этой правды. Они держатся за то, что Коми оправдал Клинтон по делу о серверах, - говорится в статье. - Республиканцы не жаждут этой правды. Коми и Мюллер - республиканцы, получившие повышение от президентов-республиканцев. Не жаждут ее и в Белом доме Трампа, который не хочет, чтобы в истории его победа была запятнана грязным трюком России. Не жаждут ее и в Кремле. Путин знает, что отношения с американской сверхдержавой соскальзывают к открытой враждебности, которую он не может себе позволить". "Для США признать эту правду - все равно что выполнить задание, которое поставила перед собой Россия, - дискредитировать американский руководящий класс, - полагает Дженкинс. - Укрывательство - единственный выход". Источник: The Wall Street Journal