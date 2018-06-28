Путину и Трампу не о чем разговаривать между собой

Из встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына получился бы великолепный пропагандистский фильм для северокорейского телевидения, но саммит Трампа и Путина будет пустой тратой времени, полагает обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Американский президент любит поиграть в государственного мужа международного масштаба, а Путину нравится выглядеть благоразумным и конструктивно мыслящим. У них будет шанс вжиться в эти роли. Но нет никакой повестки дня, которую они могли бы обсудить, и уж тем паче нет никакой существенной цели для их переговоров. А даже если они вроде бы о чем-то договорятся, это наверняка открутят назад советники Трампа и Конгресс, постаравшись сделать так, чтобы Трампа не считали пешкой Путина", - говорится в статье.

По мнению Бершидского, взаимные уступки США и России сейчас невозможны, так как "Путину нечего предложить Соединенным Штатам, а в повестке дня Трампа нет ничего, чему могла бы поспособствовать Россия".

Бершидский считает, что саммит Трампа и Путина можно уподобить так называемым "кухонным дебатам" Хрущева и Никсона в 1959 году в Москве.

Автор тут же замечает, что у Трампа есть дар шоумена, но Путин по характеру - полная противоположность Хрущеву. "Вдобавок, если Никсон и Хрущев были подлинными оппонентами в идеологическом плане, Путину и Трампу спорить не о чем. Оба любят деньги и победы в играх по принципу "все или ничего", оба терпеть не могут играть по каким бы то ни было правилам, кроме своих собственных. Ни у Путина, ни у Трампа нет ни четкой идеологии, ни комплекса убеждений, кроме обусловленного целесообразностью", - говорится в статье.

"Саммит сможет стать только фейковой, постмодернистской реконструкцией диалога Никсона с Хрущевым. Когда-нибудь лидеры России и США встретятся, чтобы открыто обсудить, что они могут предложить друг другу. Но Трамп и Путин вряд ли совершат такой исторический шаг", - заключает автор.