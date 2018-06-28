Почему на Западе не принимают всерьез речь Путина о российских достижениях в военной ядерной сфере

Французские правящие элиты, похоже, совершенно недооценивают российскую мощь, хотя страна обладает избытком блестящих молодых инженеров и ученых, пишет французский географ, консультант, член экспертной группы European Centre for International Affairs Лоран Шалар на страницах Atlantico.fr.

Российский президент Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе ежегодного выступления по общеполитическим вопросам объявил о том, что его страна теперь обладает "непобедимым" ядерным оружием, то есть в технологическом отношении более продвинутым, чем оружие, имеющееся в распоряжении другой ядерной супердержавы - США. Эта речь широко комментировалась в прессе по ту сторону Атлантического океана, вызвав явную обеспокоенность у специалистов по американскому вооружению. Потенциальный арсенал Москвы действительно был ими сочтен превосходящим все то, что существует сегодня, при том что политические власти Вашингтона пытаются преуменьшить значение сложившейся ситуации, напоминает автор.

"Между тем эта вполне законная обеспокоенность почти не затронула французские правящие элиты, которые, кажется, абсолютно недооценивают российскую силу, в то время как эта страна в настоящее время представляет собою нашего главного противника (правда "необъявленного") на европейском континенте, поскольку наша внешняя политика уже несколько десятилетий направлена на ослабление нашей принадлежности к Евросоюзу и НАТО. Следовательно, в будущем не стоит ждать дружественных действий со стороны России. Таким образом, не следует повторять ошибки прошлого (нацистская гитлеровская Германия сначала вызывала лишь улыбку) и стоит принять всерьез невиданное восстановление военной мощи евразийской державы, ибо сирийский кризис уже наглядно продемонстрировал ее новые возможности в этой области", - полагает Шалар.

По сути, французская элита страдает от некого комплекса превосходства в отношении России, которую она всегда считала полуварварской, не вполне европейской страной, а значит, технологически отсталой по сравнению с Западом, то есть с Западной Европой и США. Однако в эпоху холодной войны страна, называвшаяся тогда СССР, в полной мере принимала участие в прогрессе мировой науки, во многом становясь первооткрывательницей (спутник, полет человека в космос, межпланетная станция), указывает эксперт.

Соответственно, нет ничего удивительного в том, что повторное открытие военных лабораторий Владимиром Путиным в 2000-е годы снова приводит к технологическим достижениям в тех сферах, куда Россия производит массированные инвестиции. К тому же здесь одна из лучших образовательных систем в мире, а значит, у России избыток блестящих молодых инженеров и ученых. Эти достижения не противоречат определенному отставанию в других сферах, сочтенных Кремлем не столь стратегически важными. То есть французским руководителям стоит отнестись всерьез к утверждениям Владимира Путина, делает вывод консультант.

"В настоящее время трудно представить, что Евросоюз, неспособный договориться по такому вопросу, как кризис мигрантов, будет в состоянии привести в боевую готовность войска, способные оказать сопротивление массированному российскому военному вторжению на его границах, которые все более находятся под угрозой применения сверхсовершенного оружия массового уничтожения. Некоторые должностные лица в НАТО утверждают, что совокупность европейских войск равнозначна российской армии, но они забывают о таком важном аспекте, как то, что европейская армия существует лишь на бумаге и у нее нет единого языка для командования", - пишет Шалар.