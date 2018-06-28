Премьер-министр Чехии: "Европа должна закрыть свои южные границы"

В четверг на саммите ЕС, посвященном миграционному кризису, будет решаться, возможно, не только судьба правительства ФРГ, но и Европы как единого целого. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считается сторонником жесткого, но вместе с тем общеевропейского решения нынешнего миграционного кризиса. В интервью немецкой газете Bild он говорит о том, как это решение должно выглядеть и почему он отвергает закрытие Германией границ в одностороннем порядке.

"Если мы хотим сохранить Шенгенское соглашение, Европа должна закрыть свои южные границы и помочь государствам на южных рубежах Евросоюза. Это означало бы крупномасштабные полицейские операции против контрабанды людей в Средиземном море, реформу, направленную на усиление миссии Frontex, а также надежное сотрудничество с североафриканскими странами", - считает чешский премьер. "Руководство Чехии, - добавляет Бабиш, - готово оказать как финансовое содействие, так и предоставить для этого сотрудников правоохранительных органов".

Андрей Бабиш активно поддерживает идею создания миграционных центров за пределами ЕС, в которых содержались бы те, кто подал заявку на получение статуса беженца. "Я называю это "австралийской моделью". Если австралийцам это удалось, почему не попробовать и Европе? (...) Когда мигранты где-то в Ливии уже сели в лодку, время упущено".

"Другой возможности, кроме как сотрудничать с ливийскими властями, у нас нет, - подчеркивает глава чешского правительства. - Будем честными до конца: дружба между ЕС и Ливией только укрепится за счет финансовой поддержки или помощи, направленной на развитие".

Комментируя предложение министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера ввести строгий пограничный контроль и разворачивать на границе мигрантов, которые были зарегистрированы в других странах ЕС, Бабиш говорит о том, что "это не решение".

"Если пограничный контроль введет Германия, за ней последует Австрия - а это фактически положит конец Шенгенскому соглашению в том виде, в котором мы его знаем. Затронуто будет все: экономика, международный транспорт, туризм - а также репутация ЕС. Надеюсь, что ситуация никогда не дойдет до такой эскалации, но мы готовы ко всему. Чехия не останется последней европейской страной с открытыми границами, когда все остальные их закроют. В будущем мы планируем обсудить механизм, который предусматривает приглашение определенного числа запрашивающих убежище напрямую от правительства", - заявляет в заключение собеседник издания.