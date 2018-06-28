Британское правительство пытается помешать тому, чтобы следствие узнало, сотрудничал ли Перепиличный с разведкой

"Британское правительство пытается воспрепятствовать тому, чтобы следствие по делу о смерти российского разоблачителя Александра Перепиличного узнало, сотрудничал ли он со спецслужбами Соединенного Королевства", - сообщает BuzzFeed.

Чтобы из соображений национальной безопасности не предоставлять информацию, министр внутренних дел Саджид Джавид подписал заключение о "неприкосновенности общественных интересов". Был сделан вывод, что "обнародование документов причинит серьезный ущерб одному или более делам общественной важности".

Коронер Николас Хиллиард, старший судья Олд-Бейли, допущен к изучению конфиденциального материала и примет решение, следует ли его обнародовать. "В то время как основные причины для ходатайства министра внутренних дел были заслушаны публично, подробное объяснение правительственные адвокаты представили втайне, без репортеров и представителей общественности", - говорится в статье.

"Коронер также вел переговоры с правительством США о раскрытии разведданных, на которые ссылались сотрудники американских спецслужб, рассказавшие BuzzFeed, что в строго засекреченном докладе для Конгресса об организации убийств российским государством Перепиличный был назван вероятной жертвой. Однако следствию сообщили, что письмо коронеру от посольства США в Лондоне, по-видимому, опровергает эти разведданные", - информирует издание.

В письме утверждалось, что у правительства США есть "документ, отсылающий к сообщениям британских общественных СМИ о том, что Александра Перепиличного убили в Великобритании накануне того, как он должен был дать показания о схеме налогового мошенничества". "В этом докладе не содержится никаких донесений правительства США о смерти Александра Перепиличного", - цитирует BuzzFeed.

Королевский адвокат Генриетта Хилл, советник американского финансиста Уильяма Браудера, выразила озабоченность неясностью ответа американского посольства. Она заявила, что юристы "с трудом понимают смысл письма" и обеспокоены тем, что оно не дает ответа на вопрос, есть ли у США важные для следствия материалы. "Хилл также задалась вопросом, почему суд не попытался получить доклад Конгресса США, о котором шла речь", - пишет издание.