Вежливые пасы между Путиным и Болтоном

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и шеф Кремля Владимир Путин договорились о саммите с участием российского и американского президентов на нейтральной территории. О конкретном месте и дате будет сообщено в четверг. В качестве места проведения встречи фигурируют Хельсинки, сообщает обозреватель Die Presse Ютта Зоммербауэр.

"Футбол облегчил обоим непростое начало разговора. В окружении кремлевского великолепия Владимир Путин поздравил американского гостя с тем, что ЧМ-2026 состоится в США. Тот вежливо отыграл пас, поинтересовавшись у собеседника, как тому "удалось так успешно организовать мировой футбольный турнир", чем вызвал улыбку хозяина Кремля", - передает австрийское издание.

Как известно, продолжает Зоммербауэр, в отношениях между США и Россией все совсем не гладко. Это, как заметил Путин, намекая на противоречия между главой Белого дома и американскими ведомствами, является результатом "интенсивной внутриполитической борьбы" в США.

"Первый саммит с участием Трампа и Путина, которого так долго ждали, должен будет взбодрить переговорный процесс", - пишет журналистка. Темы встречи лежат как на ладони: "разоружение и гарантии безопасности, ситуация на Корейском полуострове, война в Сирии и на Украине".

Встреча может быть запланирована уже на середину июля - в этот момент Трамп как раз будет находиться в своем европейском турне. "С 11 по 12 июля американский президент примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, затем его ожидают в Лондоне. Встреча может быть назначена самое раннее на 15 июля - как раз в день финального матча ЧМ-2018. В этот день в российской столице будут находиться многие главы государств и правительств. Ожидается даже приезд лидера ПА Аббаса и премьер-министра Израиля Нетаньяху, которые могут ближе сойтись в президентской ложе".

"Российско-американский саммит, по всей видимости, будет проходить в течение нескольких часов в Хельсинки, всего в 1000 км от Москвы. Успех этой встречи стал бы для Путина в последний день чемпионата ловким пиар-ходом. Другими словами, футбольная дипломатия вдали от футбольного поля", - замечает в заключение Зоммербауэр.