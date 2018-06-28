Кто и каким образом в лондонском Сити сколотил миллионы в ночь "Брекзита"

"В ту ночь с 23 на 24 июня 2016 года в офисах Сити царила лихорадочная активность", - повествует испанская газета El Confindencial. Журналистка Селия Маса пишет: "Победа "Брекзита" толкнула фунт стерлингов в сторону пропасти. Это было крупнейшее падение валют с тех пор, как существует современная финансовая система. За несколько секунд испарились триллионы долларов, в которые оценивались активы. Однако некоторые хедж-фонды заработали очень много денег". По данным издания, фонд Rokos Capital Managment заработал более 100 млн долларов, а фонд Brevan Howard - 160 млн.

"Как им это удалось? Они просто-напросто узнали результаты соцопросов раньше, чем общество. В расследовании Bloomberg подробно описано, как хедж-фонды платили миллионы социологическим фирмам, чтобы раньше всех получить данные, которые британский закон запрещает публиковать до завершения голосования", - говорится в статье. Автор поясняет, что во многих случаях даже не требовалось, чтобы результаты соцопросов совпали с исходом референдума: достаточно на 20 минут раньше узнавать результаты опросов, влияющие на рыночные котировки. "Первые данные, поступившие после закрытия избирательных участков, свидетельствовали, что Британия остается в ЕС. Из-за этого фунт резко вырос, а всякий, кто узнал эти данные заранее, успел бы купить валюту по намного более низкому курсу, а затем продать по высокому. Последующее падение фунта его не волновало - он уже сделал свой бизнес", - говорится в статье.

"Но в других случаях заработки были даже выше, поскольку игроки располагали результатами опросов, пророчившими выход из ЕС. Это вообще была райская жизнь: идти против течения, скупая по дешевке то, от чего рынок хотел избавиться, а затем, когда никто не ждет "срочных новостей", набить карманы долларами", - говорится в статье.

Но, по словам автора, был и способ еще лучше: "вздуть курс фунта, когда уже знаешь, что победит "Брекзит", ведь чем выше будет курс, тем глубже он потом обвалится и тем больше будет твой барыш. Тут-то и всплывает имя Найджела Фараджа, который сколотил состояние в Сити до того, как возглавил партию UKIP". По словам автора, Фарадж в двух интервью утверждал: судя по всему, противники "Брекзита" победили. Sky News опубликовало опрос фирмы YouGov, согласно которому 52% британцев были за то, чтобы остаться в ЕС, а 48% - за выход из блока.

"Тот факт, что одна из самых авторитетных в стране социологических фирм, а также бесспорный главный герой кампании за "Брекзит" признали ее поражения - и не один раз, а два раза, - спровоцировал рост фунта до максимальной за предыдущие 6 месяцев отметки. Но на тот момент Фарадж уже знал, что наконец-то добьется "развода" страны с ЕС", - пишет издание.

Автор поясняет: в двух книгах "Скверные мальчишки "Брекзита" Аррона Бэнкса и "Полномасштабная война: полная история того, как "Брекзит" потопил политический класс Великобритании" Тима Шипмана говорится, что лидер UKIP узнал о триумфе "Брекзита" 23 июня ранее 21:40. "Фарадж уверял Bloomberg, что получил информацию через Дамьена Лайонс-Лоу, руководителя социологической фирмы Survation", - говорится в статье.

Как Survation предсказала триумф "Брекзита"? Она "располагала самой крупной базой данных и познаний о кампании евроскептиков, что позволило ей выработать алгоритмы, которые предрекли то, чего никто не смог (или не хотел) предвидеть", пишет автор. Издание отмечает: согласно расследованию Bloomberg, не только Survation, но также, как минимум, YouGov, ICM, BMG, ComRes и Populus продали результаты своих опросов хедж-фондам Сити.

Британские законы запрещают передавать "обществу в целом или любой части общества в любой форме и любыми средствами" результаты опросов избирателей ранее 22:00 в день голосования - нарушение карается тюремным заключением и штрафом. "Но ни один закон не запрещает передавать данные напрямую в организации Сити в коммерческих целях, так что существует лазейка, подвластная разным интерпретациям. Пока за нарушение этой нормы никого еще никогда не наказывали", - говорится в статье.

"В YouGov был сделан вывод, что один хедж-фонд не может считаться "частью общества", но несколько фондов, получивших результаты одного опроса, уже подпадают под закон. И данные продали только одному инвестфонду. Правда, по умеренной цене - за миллион долларов. Позднее, бесплатно, результаты того же опроса были переданы в Sky News", - пишет издание.

"Populus провела опрос для Майкла Эшкрофта, бывшего вице-председателя Консервативной партии, мультимиллиардера, управляющего неким банком в Белизе. Основатель Populus - Эндрю Купер, в прошлом главный стратег Дэвида Кэмерона. Как минимум, еще шесть инвестфондов покупали результаты опросов о "Брекзите", в том числе Arrowgrass Capital Partners, Element Capital, Maven, PointState и TSE Capital Management. Как минимум, еще три - North Asset Management, SPX Capital и Vigilant - пытались получить информацию, но неясно, купили ли они результаты соцопросов", - говорится в статье.