28 июня 2018 г. Дэниэл Боффи, Дженнифер Рэнкин | The Guardian ЕС должен "подготовиться к худшим сценариям" при Трампе, предупреждает главный чиновник "Европейский союз величает Дональда Трампа первопроходцем новой американской доктрины, в которой "нет друзей, только враги", - сообщают Дэниэл Боффи и Дженнифер Рэнкин в The Guardian. - Лидеры ЕС собираются в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические торговые войны, среди прочего. Намеченный на следующую неделю саммит НАТО обещает быть бурным. Главные чиновники блока выражают глубокую тревогу о будущем". "Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что ЕС теперь надо готовиться к худшему, в связи с политикой трамповского Белого дома. Туск планирует переговорить с лидерами 28 стран-членов ЕС в четверг", - говорится в статье. Ввиду надвигающейся торговой войны, решения США отступиться от иранской сделки и парижского климатического договора, а также постоянных наездов на европейские страны за недостаточные расходы на оборону, Брюссель беспокоится за стабильность долгосрочных отношений с США и опасается, что Америка будет так себя вести и после окончания президентства Трампа. "Кроме того, британские чиновники в Вестминстере тревожатся из-за внешней политики Трампа, особенно его надвигающейся встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Высокопоставленный кремлевский помощник сказал в среду, что время и место саммита будут объявлены в четверг", - передают авторы. "В пригласительном письме, разосланном перед саммитом лидерам стран ЕС, Туск написал, что "трансатлантические отношения оказались под огромным давлением в связи с политикой Дональда Трампа", - цитируют журналисты. "Полагаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш Союз к худшим сценариям", - также заявил Туск. Источник: The Guardian