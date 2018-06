28 июня 2018 г. Марта Келнер | The Guardian В системе FAN ID обнаружена лазейка, и безбилетных английских фанатов призвали отправиться в Россию Федерация футбольных болельщиков (Football Supporters Federation - FSF), представляющая интересы фанатов из Англии и Уэльса, обнаружила лазейку в российской системе удостоверений FAN ID. Как сообщает The Guardian, в FSF надеются, что это побудит безбилетных фанатов отправиться в Россию. "Паспорта болельщиков выдаются всем, у кого есть билеты на матчи чемпионата мира, для безвизового въезда в страну. Но FSF удалось получить ряд удостоверений FAN ID, используя один и тот же номер билета, что по сути является обманом системы и позволяет въехать даже тем, у кого нет билетов", - пишет издание. "Вы можете отлично провести время на чемпионате мира и без билета. Опыт фанатов, находящихся в России, явно противоречит тем ожиданиям, которые были у многих перед турниром", - заявил исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков Кевин Майлз. "Обладателям "паспортов болельщиков" не нужны билеты на матчи, потому что личные данные из системы продаж ФИФА не передает российскому правительству из-за регламента по защите данных", - поясняет Кельнер. Издание также пишет, что власти Финляндии задержали мигрантов, которые пытались попасть в страну по паспортам болельщиков. По-видимому, они использовали Россию как перевалочный пункт на пути в ЕС. "Паспорт болельщика предоставляет российским властям такую личную информацию, как адрес и данные паспорта, но этих сведений меньше, чем обычно требуется для визы", - говорится в статье. Источник: The Guardian