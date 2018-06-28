Антонио Таяни: "С европейской болтовней должно быть покончено"

Страны ЕС должны больше взаимодействовать друг с другом, призывает в интервью немецкому изданию Handelsblatt глава Европарламента Антонио Таяни, предостерегая также от укрепления позиций популистов.

Говоря о миграционном кризисе в ЕС, Таяни подчеркнул, что "ЕС недооценил проблему, потому что она затронула лишь несколько стран: Италию, Грецию, Германию, Швецию. Но это европейская проблема. Поэтому мы, наконец, должны принять решения". По мнению политика, Европе необходима средне- и долгосрочная стратегия в миграционной политике. "Мы должны помочь Ливии создать стабильное государство. Для этого нам нужны деньги, в том числе для соседних стран Нигера и Чада, чтобы они позаботились о мигрантах", - сказал Таяни. Политик добавил, что суммы, которые ЕС должен потратить на то, чтобы закрыть беженцам коридор в Восточном Средиземноморье, должны быть аналогичны суммам, которые Евросоюз перечисляет Турции. В долгосрочной перспективе Евросоюзу необходим "план Маршалла" для Африки, отметил политик.

Таяни считает необходимым создание под контролем ЕС и ООН центров для беженцев, причем не только в Северной Африке, но и на Балканах.

"Однако пока ни одна страна не готова создать подобные лагеря на своей территории", - заметили журналисты Handelsblatt Рут Бершенс и Тиль Хоппе.

"Поэтому мы должны говорить с этими странами и пообещать им финансовую поддержку. Я считаю вполне реальным создать такие платформы, например, в северной Ливии или на границе между Ливией и Нигером. Но сначала нам необходимо принять соответствующее политическое решение внутри Евросоюза", - ответил собеседник издания.

Что касается намерения министра внутренних дел ФРГ закрыть границу Германии для беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС, то, по мнению Таяни, закрытие границ не может стать решением миграционной проблемы, в том числе с точки зрения экономики. "Внутренний европейский рынок с открытыми границами - это основа европейского благосостояния", - добавил политик.

Журналисты заметили, что новое правительство Италии закрыло свои порты для кораблей с беженцами. "Таким образом Италия заставляет остальные страны ЕС наконец по-настоящему заняться этой проблемой и найти решение. Оставить страну наедине с этой темой было большой ошибкой, - считает политик. - Именно поэтому многие люди выбрали "Движение пяти звезд": потому что они чувствуют себя покинутыми Европой. Для ЕС это очень опасно". По мнению Таяни, существует риск, что популисты когда-нибудь выведут Италию из еврозоны и даже из ЕС.

Помимо защиты внешних границ ЕС и создания центров для беженцев, Европе необходимо принять решение и о распределении мигрантов. "Беженцы, прибывающие в Южную Европу, должны перераспределяться между ограниченным количеством стран ЕС. Эти государства должны больше взаимодействовать друг с другом, - считает Таяни. - Некоторые страны - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - как известно, наотрез отказываются принимать беженцев. Таким образом, необходимо более тесное сотрудничество между теми странами-членами ЕС, которые хотят участвовать в перераспределении".

"Если каждая страна будет думать только о собственной выгоде, то ЕС придет конец. Поэтому нерешенная миграционная проблема представляет собой большую угрозу для стабильности ЕС, чем когда-то кризис евро", - отметил собеседник издания.

"Если вопрос миграции не будет решен, у популистов появится еще больше сторонников. Поэтому с европейской болтовней должно быть покончено. Люди хотят видеть политические результаты", - призывает Таяни.