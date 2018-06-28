Александра Перепиличного могли убрать, если он был британским шпионом

"Согласно письму посольства США, которое было представлено лондонскому суду Олд-Бейли, у американских спецслужб нет свидетельств причастности России к смерти Александра Перепиличного. Однако адвокаты призвали раскрыть информацию о том, сотрудничал ли 44-летний Перепиличный со спецслужбами Британии", - сообщает Independent.

"Королевский адвокат Боб Моксон Браун, который представляет компанию Legal and General, занимающуюся страхованием жизни, призвал суд отклонить требование правительства сохранить в тайне информацию о своих контактах с Перепиличным под предлогом того, что это отвечает национальным интересам", - пишет издание.

Адвокат утверждает, что в данном случае должно быть сделано исключение в правиле о том, что контакты со спецслужбами не подтверждаются и не опровергаются, говорится в статье.

По словам Моксона Брауна, нападение на Сергея Скрипаля "демонстрирует, на что готово пойти российское государство, чтобы преподать урок или наказать людей, которые рассматриваются как враги, предатели или перебежчики". "В случае с Перепиличным известные нам свидетельства, вероятно, если не наверняка, попадают в ту же категорию", - добавил он.

Любые контакты между британскими шпионами и Перепиличным были бы "и впрямь очень веским свидетельством в пользу того, что особую опасность для него могли представлять те, кто желал ему зла, считая, что он был предателем, перебежчиком или врагом России", сказал Моксон Браун. "Он задал вопрос, было бы столь невероятно, что Перепиличного "убрали", если тот был "в лоне британской разведки", - передает Independent.

В статье отмечается, что правительство США не просило сохранить в тайне свою информацию. Оно представило письмо, опровергающее сообщение BuzzFeed, в котором утверждалось, что, по мнению спецслужб, Перепиличного убили по прямой указке Путина или его окружения.