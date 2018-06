28 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин и Трамп готовят "главное событие лета" Американский "ястреб", новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в среду прилетел в Москву для подготовки первого саммита с участием Трампа и Путина. Перспектива встречи на высшем уровне вызвала беспокойство в Европе: по мнению британских властей, Трамп ослабит НАТО, заключив "мирное соглашение" с Путиным. Успех этой встречи в последние дни ЧМ-2018 стал бы для Путина ловким пиар-ходом, комментируют обозреватели. Аналитики осторожны в прогнозах: "Путину и Трампу не о чем разговаривать между собой". "Трамп и Путин проведут встречу на высшем уровне" - сообщает в заголовке The New York Times. Встреча Трампа и Путина может снизить напряженность в отношениях между США и Россией, но усугубить противоречия с союзниками по НАТО, пишут журналисты Марк Ландлер и Эндрю Крамер. "Перспектива встречи на высшем уровне, в фокусе которой, надо полагать, будут российско-американские отношения и связанные с ними вопросы, в том числе Сирия и контроль над вооружениями, вызвала беспокойство в Европе ввиду перепалок Трампа с союзниками, такими как Германия, Франция и Канада", - отмечается в статье. Европейские чиновники выразили опасения из-за того, что встреча может оттенить саммит НАТО, особенно если тот завершится на повышенных тонах. Саммит может позволить Трампу и Путину достигнуть легких дипломатических успехов, отмечает издание. Газета приводит слова помощника Путина Юрия Ушакова: "Президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух стран в плане улучшения двусторонних отношений и в плане некоторых совместных действий на международной арене". По словам советника Кремля по внешней политике Сергея Караганова, встреча "может положить начало процессу придания цивилизованной формы отношениям, которые сейчас являются откровенно опасными и нецивилизованными, в той мере, насколько они вовсе существуют". Экс-посол США в России Майкл Макфол усомнился в том, что Трамп придет на встречу с конкретными целями, такими как достижение договоренности о начале переговоров по соглашению, которое придет на смену СНВ-3. "Боюсь, его готовность поладить с Путиным может стать причиной уступок, которые не отвечают американским национальным интересам, - сказал Макфол. - Если Трамп будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ына, для Путина это будет гигантская победа. Это все, что нужно Путину для успешной встречи". О подготовке Трампом и Путиным "летнего саммита" пишет и французская Le Figaro. Американский "ястреб", сторонник конфронтации с Россией, в среду прилетел в Москву из Вашингтона, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Не страшась подобных парадоксов, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который не так давно обвинял Россию в стремлении "подорвать американскую конституцию", два часа беседовал с Путиным с целью подготовки российско-американского саммита в середине июля, отмечает московский корреспондент издания Пьер Авриль. По версии Кремля, на встрече будут обсуждаться разоружение, ситуация в Сирии и улучшение двусторонних отношений. "Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета", - пообещал помощник российского президента Юрий Ушаков. На саммите будут затронуты "все чувствительные темы", в том числе обвинение России во вмешательстве в американские выборы, заявил Болтон. В частности, американский эмиссар получил задание подготовить совместное коммюнике о судьбе Сирии. Российские аналитики проявляют осторожность по поводу исхода новой попытки диалога, отмечая непредсказуемый характер Трампа. С одной стороны, Трамп борется за возвращение России в G8 и признает Крым в качестве российской территории. А с другой - применяет санкции как дипломатическое оружие. "Мультилатеральная система дестабилизирована, и в этом контексте российско-американские отношения вынуждены развиваться непредсказуемо. Они могут то сходиться, то еще больше расходиться", - указывает Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований в Институте США и Канады РАН. В отличие от Трампа, Болтон в среду уточнил, что Вашингтон не признает аннексию Крыма, а также ратовал за сохранение санкций, поддерживая атмосферу сомнений о масштабе ожидаемых компромиссов, описывает журналист. "Сам факт того, что этот саммит произойдет, уже является конкретным результатом", - заявил он. "Первый саммит с участием Трампа и Путина, которого так долго ждали, должен будет взбодрить переговорный процесс", - пишет австрийская Die Presse, называя "вежливыми пасами" обмен любезностями на тему футбола между Путиным и Болтоном в начале разговора в Москве. Темы саммита лежат как на ладони: "разоружение и гарантии безопасности, ситуация на Корейском полуострове, война в Сирии и на Украине". Встреча может быть запланирована уже на середину июля - в этот момент Трамп как раз будет находиться в своем европейском турне. "Встреча может быть назначена самое раннее на 15 июля - как раз в день финального матча ЧМ-2018. В этот день в российской столице будут находиться многие главы государств и правительств. Ожидается даже приезд лидера ПА Аббаса и премьер-министра Израиля Нетаньяху". "Российско-американский саммит, по всей видимости, будет проходить в течение нескольких часов в Хельсинки (...) Успех этой встречи стал бы для Путина в последний день чемпионата ловким пиар-ходом. Другими словами, футбольная дипломатия вдали от футбольного поля", - замечает автор статьи Ютта Зоммербауэр. "Путину и Трампу не о чем разговаривать между собой" - утверждает обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. Саммит Трампа и Путина будет пустой тратой времени, уверен журналист. "Нет никакой повестки дня, которую они могли бы обсудить, и уж тем паче нет никакой существенной цели для их переговоров. А даже если они вроде бы о чем-то договорятся, это наверняка открутят назад советники Трампа и Конгресс, постаравшись сделать так, чтобы Трампа не считали пешкой Путина", - говорится в статье. По мнению Бершидского, взаимные уступки США и России сейчас невозможны, так как "Путину нечего предложить Соединенным Штатам, а в повестке дня Трампа нет ничего, чему могла бы поспособствовать Россия". "Саммит сможет стать только фейковой, постмодернистской реконструкцией диалога Никсона с Хрущевым. Когда-нибудь лидеры России и США встретятся, чтобы открыто обсудить, что они могут предложить друг другу. Но Трамп и Путин вряд ли совершат такой исторический шаг", - заключает автор. Великобритания опасается, что Трамп ослабит НАТО, заключив "мирное соглашение" с Путиным, пишут журналисты The Times Сэм Коутс и Бруно Уотерфилд. Побеседовав с министрами, чиновниками и экспертами, журналисты The Times составили список опасений из-за возможных последствий ближайшего саммита НАТО и встречи Трампа с Путиным: Во-первых, есть опасения, что "Путин убедит Трампа, что США не должны участвовать в военных учениях НАТО в Норвегии этой осенью, и это позволит президенту США утверждать, что сэкономлена крупная сумма". Во-вторых, есть риск, что "США создадут в Польше военную базу, финансируемую польским правительством, в результате двустороннего соглашения за рамками НАТО". В-третьих, в ЕС боятся, что "Трамп смирится с аннексией Крыма и внесет изменения в санкции взамен на чисто символическое прекращение огня на Восточной Украине", - пишет газета, тут же сообщая: советник Трампа Болтон "отверг это предположение". Газета пишет: "Один член кабинета министров сказал, что после завершения ЧМ ожидаются новые провокации Москвы, "возможно, в следующие шесть месяцев". "Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что ЕС теперь надо готовиться к худшему, в связи с политикой трамповского Белого дома", - сообщает и британская The Guardian. "В пригласительном письме, разосланном перед саммитом лидерам стран ЕС, Туск написал, что "трансатлантические отношения оказались под огромным давлением в связи с политикой Дональда Трампа", - цитируют журналисты Дэниэл Боффи и Дженнифер Рэнкин, напоминая и об опасениях британских властей по поводу предстоящей встречи Путина и Трампа. "Полагаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш Союз к худшим сценариям", - также заявил Туск.