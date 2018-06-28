В разгар чемпионата мира по футболу историк сталинизма снова арестован

62-летний Юрий Дмитриев в среду вечером был арестован по обвинению в изнасиловании. Его защитники заявляют о том, что это сфабрикованное дело, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Историк и специалист по сталинским преступлениям Юрий Дмитриев провел 15 месяцев в тюрьме, затем он был освобожден и оправдан на закрытом судебном процессе, в ходе которого он был обвинен в педопорнографии. В среду вечером 62-летний критик российской власти снова был арестован, в тот самый момент, когда Россия шумно празднует чемпионат мира по футболу. Речь идет об одном из самых темных дел, расследуемых российскими судебными органами за последние годы, отмечает автор.

Новый арест Дмитриева, на этот раз основанный на обвинении в "изнасиловании", сводится к свидетельским показаниям бабушки девочки, которая обжаловала его оправдательный приговор. Защитники утверждают, что историка преследуют из-за его трудов и что это сфабрикованное дело. Они подтверждают тот факт, что бабушка, которая раньше игнорировала свою внучку, сегодня обрабатывается российскими спецслужбами (ФСБ), передает Авриль. После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, в которой историк принял сторону Украины, на фоне государственной реабилитации сталинизма в России, он внезапно впал в немилость.

Оправданный по статье о педопорнографии, Юрий Дмитриев теперь обвиняется в "насильственных действиях сексуального характера", говорится в статье. "Мы были уверены, что они теперь никогда не оставят его в покое, - говорит его близкий друг Дмитрий Цвибель, являющийся руководителем еврейской общины в Карелии. - Советский Союз не исчез. То, что происходит, просто кошмар..."