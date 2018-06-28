Трамп и Путин готовят свой летний саммит

На встрече Путина и Трампа, намеченной на середину июля, которую приехал организовывать Джон Болтон, будут обсуждаться такие темы, как разоружение и Сирия, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Американский "ястреб", сторонник конфронтации с Россией, в среду прилетел в Москву из Вашингтона, чтобы попытаться положить конец холодной войне. Не страшась подобных парадоксов, новый советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который не так давно обвинял Россию в стремлении "подорвать американскую конституцию", два часа беседовал с Владимиром Путиным с целью подготовки российско-американского саммита в середине июля, отмечает журналист. На саммите будут затронуты "все чувствительные темы", заявил Джон Болтон, в том числе обвинение России во вмешательстве в американские выборы - данное обвинение Владимир Путин вчера отверг снова.

По версии Кремля, на встрече будут обсуждаться такие темы, как разоружение, ситуация в Сирии и улучшение двусторонних отношений, передает автор. "Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета", - пообещал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В качестве возможных площадок саммита уже называлось несколько столиц, но американский президент, выступивший перед журналистами в Вашингтоне, упомянул Хельсинки, символичное место для холодной войны, и Брюссель, где должен пройти саммит НАТО 11 и 12 июля. Об окончательном выборе будет сообщено в четверг, говорится в статье.

Американский эмиссар, в частности, получил задание подготовить совместное коммюнике, затрагивающее вопрос о судьбе Сирии, хотя до своего прихода в Белый дом он выступал против создания зон деэскалации в этой стране. Тогда он пояснял, что они "служат лишь для того, чтобы под видом гуманитарной помощи узаконить российское присутствие в этом конфликте и поддержку диктатуры Асада". Кремль не возмущается по поводу такого рода заявлений с изменяемой геометрией. Он привык четко различать русофилию, о которой объявлял сам Трамп, от слов его собственной администрации, считающейся, наоборот, "русофобской", комментирует Авриль. "Важнее всего то, что думает и хочет Трамп", - подчеркивает российский дипломатический источник, на который ссылается издание "Коммерсант".

Во время их первой встречи на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге глава российского государства, по его собственным словам, обнаружил, что "Трамп оказался совсем не таким политиком, которого ему приходилось видеть по телевизору". По словам Путина, "у Трампа хорошая хватка, он абсолютно адекватно воспринимает собеседника и очень быстро отвечает на поставленный вопрос". Тем не менее, российские аналитики проявляют осторожность по поводу исхода новой попытки диалога, отмечая непредсказуемый характер Трампа, передает корреспондент. С одной стороны, Трамп борется за возвращение России в G8 и признает Крым в качестве российской территории. А с другой - применяет санкции как дипломатическое оружие, направленное одновременно и против "врагов" - Ирана и России, - и против Китая и Евросоюза.

"Мультилатеральная система дестабилизирована, и в этом контексте российско-американские отношения вынуждены развиваться непредсказуемо. Они могут то сходиться, то еще больше расходиться", - указывает Павел Шариков, руководитель Центра прикладных исследований в Институте США и Канады РАН.

В отличие от Трампа, Джон Болтон в среду уточнил, что Вашингтон не признает аннексию Крыма, а также ратовал за сохранение санкций, поддерживая атмосферу сомнений о масштабе ожидаемых компромиссов, описывает журналист. "Сам факт того, что этот саммит произойдет, уже является конкретным результатом", - заявил он.