28 июня 2018 г. Марк Ландлер, Эндрю Крамер | The New York Times Трамп и Путин проведут встречу на высшем уровне Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может снизить напряженность в отношениях между США и Россией, но усугубить противоречия с союзниками по НАТО, сообщает The New York Times. "Перспектива встречи на высшем уровне, в фокусе которой, надо полагать, будут российско-американские отношения и связанные с ними вопросы, в том числе Сирия и контроль над вооружениями, вызвала беспокойство в Европе ввиду перепалок Трампа с союзниками, такими как Германия, Франция и Канада", - отмечается в статье. Европейские чиновники выразили опасения из-за того, что встреча может оттенить саммит НАТО, особенно если тот завершится на повышенных тонах, как недавнее собрание "Большой семерки". "Американские официальные лица сообщили, что разрабатывают формулировки для заявления НАТО, которое подтвердит важность "основанного на правилах порядка". Но они признали, что Трамп может решить от него отказаться, как в прошлом году, когда он удалил из своей речи на открытии новой штаб-квартиры НАТО одобрительные высказывания о пятой статье - принципе коллективной обороны", - пишет газета. На встрече в Москве в среду Путин сказал советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону: "С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил и хотел бы повторить для вас сейчас: думаю, это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах". "В свою очередь Болтон - отъявленный ястреб в том, что касается России, - начал с комплимента и сказал Путину, что надеется узнать, "как вам столь успешно удается проводить чемпионат мира по футболу", - сообщает The New York Times. Трамп затем подхватил эту тему в Овальном кабинете. "Это потрясающе, - заявил он. - Мой сын любит футбол, и ему нравится смотреть чемпионат мира. И они действительно проделали фантастическую работу". Саммит может позволить Трампу и Путину достигнуть легких дипломатических успехов, отмечает издание. Газета приводит слова помощника Путина Юрия Ушакова: "Президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух стран в плане улучшения двусторонних отношений и в плане некоторых совместных действий на международной арене". По словам советника Кремля по внешней политике Сергея Караганова, президенты могли бы, к примеру, формализовать сотрудничество в Сирии и расширить либо модифицировать стратегические соглашения по вооружениям. "Прорыва там быть не может", - сказал Караганов. Вместе с тем он добавил, что встреча "может положить начало процессу придания цивилизованной формы отношениям, которые сейчас являются откровенно опасными и нецивилизованными, в той мере, насколько они вовсе существуют". Экс-посол США в России Майкл Макфол усомнился в том, что Трамп придет на встречу с конкретными целями, такими как достижение договоренности о начале переговоров по соглашению, которое придет на смену СНВ-3. "Боюсь, его готовность поладить с Путиным может стать причиной уступок, которые не отвечают американским национальным интересам, - сказал Макфол The New York Times. - Если Трамп будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ына, для Путина это будет гигантская победа. Это все, что нужно Путину для успешной встречи". Источник: The New York Times