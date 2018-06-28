Вашингтон отдал своих союзников в Сирии в руки режима и России

При поддержке Москвы сирийский режим ведет наступление в провинции Дараа, сообщает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Инга Рогг. Политическая и военная ситуация в регионе взрывоопасна, ведь здесь сталкиваются интересы Израиля и Ирана.

По данным ООН, с начала прошлой недели от бомбардировок сирийского режима и союзной России в бегство обратились 50 тыс. мирных жителей. Большинство из них пытались спастись в Иордании. Однако южный сосед, принявший за годы войны в Сирии около 750 тыс. сирийских беженцев, больше не хочет пускать бежавших сирийцев и закрыл свою границу. Иордания, где недавно прошли ожесточенные протесты против правительства, боится дестабилизации страны, отмечает Рогг.

Сирийская и российская авиация сконцентрировали свои атаки в среду на столице провинции Дараа и расположенном к северо-востоку от нее районе Херак. Как и во время прошлых авиаударов на центры повстанцев, сирийский режим и Москва пытаются расколоть регион и принудить повстанцев к капитуляции, говорится в статье.

Несмотря на многочисленные наступления, сирийский режим долгое время был недостаточно сильным для того, чтобы осуществить крупную атаку на юго-западе. При этом главным приоритетом Асада всегда оставалось возвращение контроля над всей Сирией. С момента победы над центрами повстанцев в Восточной Гуте и других областях вблизи Дамаска и расположенного в центре Сирии Хомса Асад находится в статусе победителя, с чем, очевидно, смирились и США, восхвалявшие ранее юго-западную зону деэскалации как пример того, что Москва придерживается договоренностей.

На прошлой неделе Вашингтон сообщил повстанцам, что они не могут рассчитывать на поддержку Америки. При этом наступление может по цепной реакции вызвать непредсказуемые последствия по всему региону, отмечает Рогг. В наземном наступлении помимо сирийских подразделений участвуют и шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном, заклятым врагом Израиля. Как американцы, так и израильтяне хотят всеми средствами подавить влияние Тегерана в Сирии. Так, Израиль недавно усилил свои атаки на позиции иранцев, передает издание.

Израиль, по сообщениям израильских СМИ, готов признать победу Асада в провинциях Дараа и Эль-Кунейтра, если Москва взамен позаботится о том, чтобы шиитские формирования, прежде всего ливанская группировка "Хизбалла", и их иранские "советники" не нарушали границы зоны шириной 30 км. Однако продвижение шиитских формирований в провинции Дараа показывает, что влияние Москвы на Иран имеет свои пределы, заключает журналистка.