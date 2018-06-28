Сдаваться нельзя

Суперкоманда быстро превратилась в самого бесславного неудачника в немецкой истории футбола. Однако это дурное чувство присутствовало на протяжении всего группового этапа чемпионата и лишь ненадолго притихло после штрафного удара Тони Крооса на последней минуте матча против Швеции, пишет журналист немецкого издания Der Spiegel Штефан Кузмани.

"Очевидно, что мужества, веры, воодушевления не хватало команде с самого начала, однако вялым был настрой и по всей стране", - отмечает автор.

Журналист проводит параллель между футболом и политикой: "Политика, не поддерживаемая большинством, не будет иметь успеха. И команда, не чувствующая воодушевления, внутри себя и извне, также не одержит победу".

"Если такая связь действительно существует, то Ангела Меркель в принципе могла бы немедленно уйти в отставку. Она занимает свой пост примерно так же долго, как и Йоахим Лёв, оба имеют мало желания объяснять свои спорные решения, оба многого добились и избалованы успехом, возможно, даже слишком, для того чтобы еще по-настоящему хотеть и уметь работать для его достижения, - полагает Кузмани. - Меркель должна теперь, как и Кроос, на последней минуте добиться согласия в большой игре с Евросоюзом, чтобы ее правительство не потерпело крах. Но, вероятно, саммит ЕС скорее закончится, как матч против Южной Кореи: без инициатив и смелости, но с удивительно неприятными соперниками, которых слишком долго недооценивали".

Возможно, такой шок, как вылет национальной сборной из группового этапа ЧМ, был нужен для того, чтобы вспомнить: для достижения чего-то хорошего необходимо упорно работать. В любом случае, по крайней мере, теперь должна бесследно исчезнуть та инертность, которая пришла в Германию после того, как страна стала чемпионом и центром свободного мира в роли ведущей нации Европы, отмечает журналист.

"Разочарование имеет право быть. Однако величие любой идеи, идет ли речь о современном футболе или об открытом обществе, выражается в том, чтобы встать и продолжить свою работу после поражения. Сдаваться нельзя", - уверен Кузмани.