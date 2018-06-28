Великобритания преодолела российское сопротивление укреплению ОЗХО

"В среду Великобритания и ее западные союзники преодолели ожесточенное российское сопротивление предоставлению международному органу по обеспечению запрета на применение химического оружия новых полномочий - определять виновного в химических атаках", - сообщает Раф Санчез в The Telegraph.

Журналист сообщает, что после дипломатического столкновения на спецконференции в Гааге, проведенной по инициативе Великобритании, за новую меру проголосовали 82 члена ОЗХО, а против - 24.

"Химическое оружие оскорбляет человеческое достоинство, ему нет места в XXI веке. Международное сообщество совершенно оправданно сплотилось сегодня, чтобы укрепить запрет на химическое оружие и предотвратить его безнаказанное применение", - сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"Данной мере жестко воспротивились Россия, предположительно использовавшая нервно-паралитическое вещество "новичок" в Солсбери, чтобы отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, и сирийский режим, который обвиняют в неоднократных газовых атаках на мирных жителей, - говорится в статье. - В обоих случаях ОЗХО провела расследование и заключила, что произошло незаконное применение химоружия, но не смогла высказать предположения, кто несет за них ответственность".