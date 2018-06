28 июня 2018 г. Сэм Коутс и Бруно Уотерфилд | The Times Усиливаются опасения из-за перспективы "мирного соглашения" Трампа с Путиным Великобритания опасается, что президент Трамп ослабит НАТО, заключив "мирное соглашение" с президентом Путиным, пишут журналисты The Times Сэм Коутс и Бруно Уотерфилд. Неназванный член британского кабинета министров сказал: "Мы нервничаем из-за того, что может быть внезапно объявлено о каком-то "мирном соглашении" Путина с Трампом. Мы можем себе представить, как Трамп и Путин скажут: "Зачем мы держим в Европе всю эту военную технику?" - и договорятся вывести ее совместно". "Против мира нелегко возражать, но будет ли это подлинный мир?" - вопрошают источники. Побеседовав с министрами, чиновниками и экспертами, журналисты The Times составили список опасений из-за возможных последствий ближайшего саммита НАТО и встречи Трампа с Путиным: 1. "Путин убедит Трампа, что США не должны участвовать в военных учениях НАТО в Норвегии этой осенью, что позволит президенту США утверждать, что сэкономлена крупная сумма". 2. "США создадут в Польше военную базу, финансируемую польским правительством, в результате двустороннего соглашения за рамками НАТО". 3. "Трамп смирится с аннексией Крыма и внесет изменения в санкции взамен на чисто символическое прекращение огня на Восточной Украине", - пишет газета, тут же сообщая: советник Трампа по нацбезопасности Болтон "отверг это предположение". Газета пишет: "Один член кабинета министров сказал, что после завершения ЧМ ожидаются новые провокации Москвы, "возможно, в следующие шесть месяцев". Источник: The Times