Эрдоган взял курс на превращение Турции в ведущую силу в регионе - и никто не собирается его останавливать

После победы на выборах президент Турции хочет окончательно утвердиться в роли регионального игрока на Ближнем Востоке. Россия, США и Европа бездействуют. Страны Евросоюза находятся в руках Эрдогана, пишет в своей статье для немецкой Die Welt Альфред Хакенсбергер.

Выигравший выборы Эрдоган с большим пафосом презентовал себя в роли смиренного лидера всей турецкой нации, который заботится о несправедливо обойденных и бесправных. "Этот театральный имидж закрепился за ним в ходе избирательной кампании", - говорится в статье. "Источником надежды угнетенных" назвала президента проправительственная Yeni Safak. Его президентство якобы определит даже будущее Ближнего Востока, писало турецкое издание.

"План понятен: с победой на выборах разрастается и политическое миссионерство Эрдогана. Он с еще большим воодушевлением будет реализовывать свои внешнеполитические цели, направленные на приобретение Турцией великодержавного статуса. Турция уже провела два вторжения в Сирию, оккупировала приграничную территорию от Африна до Евфрата. В Ираке она наносит авиаудары по позициям запрещенной курдской PKK", - передает автор статьи.

В Ливии Анкара поддерживает "Братьев-мусульман" и другие группы исламистов, чтобы подавить светские политические движения.

"Турция намерена стать ведущей силой в регионе, - констатирует журналист. - То, как это может выглядеть, становится понятно, если взглянуть на кризис в секторе Газа. Когда в мае на границе с Израилем там было убито 60 палестинцев, Эрдоган призвал все мусульманские страны объединиться под его началом в борьбе против еврейского государства".

Мечты Эрдогана о возрождении Османской империи не новость. "Однако теперь у него больше внутриполитической власти, чем когда бы то ни было. Президент может распускать парламент, назначать правительство, в котором больше нет премьер-министра. Эрдоган пользуется практически неограниченным политическим иммунитетом, и его не могут отправить в отставку", - передает издание.

Возможно, еще большую важность имеет вопрос о том, кто может указать наращивающей агрессивность Турции на границы дозволенного. "Эрдоган по опыту предыдущего мандата знает, что ни такие мировые державы, как Россия и Америка, ни Европа не хотят ставить палки в колеса Турции, входящей в НАТО".

"Кремль не хочет портить отношения с Анкарой, поскольку не хочет рисковать своей сирийской политикой. Анкара спонсирует тысячи сирийских боевиков и даже поддерживает хорошие отношения с приближенными к "Аль-Каиде"* экстремистскими группировками. Без турецкого контроля гражданская война в Сирии может вспыхнуть с новой силой", - говорится в статье.

Кроме того, добавляет автор, турецкое правительство покупает в России вооружение. Недавно Турция приобрела российский ЗРК С-400, вызвав гнев США.

США, со своей стороны, начали на прошлой неделе дополнительные поставки истребителей F-35 в Турцию. "Для военной промышленности Соединенных Штатов это выгодный бизнес, приносящий многомиллиардные доходы", - пишет автор, указывая на то, что не все этим довольны. Несколько членов Конгресса обвинили в открытом письме Турцию в нарушении посредством своих военных операций обязательств в качестве партнера по НАТО и подрыве интересов США.

Однако Белый дом на многое закрывает глаза - в том числе на действия Анкары против курдских отрядов, важнейших партнеров США в борьбе с ИГИЛ*.

"Из Европы раздается критика в отношении автократического стиля Эрдогана, ареста около 160 тыс. человек, цензуры в СМИ и нарушений прав человека. Членство в ЕС, которого Эрдоган в этом году снова потребовал, стало еще более отдаленной перспективой. Но на этом политическое давление и заканчивается", - констатирует автор статьи.

Поздравляя Эрдогана с победой на выборах, канцлер Меркель выразила надежду на углубление двустороннего сотрудничества, позитивно оценив ту ответственность, с которой Анкара подошла к реализации своих обязательств по миграционной сделке с ЕС. После того как в 2016 году была заключена сделка, Турция в обмен на 6 млрд евро приняла у себя 3,5 млн сирийских беженцев. "Без сделки с Турцией в ЕС могут снова устремиться сотни тысяч человек - сегодня ответственность за это на себя не хочет брать ни один политик", - говорится в заключение.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.