28 июня 2018 г. Рейчел Вейнер | The Washington Post В ордерах на обыск содержатся подробности запутанных финансовых связей Пола Манафорта с российским олигархом Из двух ордеров на обыск выяснились новые подробности запутанных финансовых взаимоотношений Пола Манафорта с одним российским олигархом, пишет журналистка The Washington Post Рейчел Вейнер. "Манафорт сообщил ФБР, что ранее выполнял работу для алюминиевого магната Олега Дерипаски, а неназванный источник сказал агентам (ФБР. - Прим. ред.), что Дерипаска помогал финансировать работу Манафорта на пророссийскую политическую партию на Украине", - пересказывает газета материалы судебного дела. "В своей налоговой декларации от 2010 года Манафорт указал заем в размере 10 млн долларов, полученный от "российского кредитора" компанией, которой он владел совместно со своей женой. Агенты говорят, что в прошлом году при обыске в его отделении хранилища обнаружили документы, в которых кредитор идентифицировался как Derapaska (так в оригинале. - Прим. ред.)", - говорится в статье. Газета также пересказывает аффидевит к одному из ордеров на обыск: в 2015 году Манафорт написал в First Republic Bank, возражая против решения закрыть его счета из-за опасений, вызванных поступлением международных денежных переводов. "Миллионы долларов поступили Манафорту через банковские счета на Кипре, которые, как он сообщил ФБР, использовались для оплаты его работы на Украине, хотя он уверял, что не знал, кто их создал, согласно материалам судебного дела. Его бывший деловой партнер Рик Гейтс сказал ФБР, что указания открыть счета ему дал глава аппарата украинского президента. Манафорт сообщил банку, что полученные им с Украины деньги были выплачены за "абсолютно публичные консалтинговые услуги" в результате "законных действий, которые были совершенно легальными" и что он "не имел никакого взаимодействия с олигархами в целях бизнеса". В своей собственной беседе с ФБР в 2014 году Гейтс сказал, что "разные олигархи сбрасывались" на оплату их работы", - пишет издание, опираясь на аффидевит и материалы судебного дела. Источник: The Washington Post