Потребление матерью подсластителей плохо влияет на ребенка?

"Вредная замена сахара: искусственные подсластители через плаценту и грудное молоко могут попадать в организм ребенка - и приводить к заметным последствиям, - пишет немецкий журнал Focus. - Как показали эксперименты на мышах, ранний контакт с такими сахарозаменителями, как сукралоза и ацесульфам калия, влияет на обмен веществ и кишечную флору потомства. Эти изменения, среди прочего, вероятно, нарушают функцию печени и могут вызывать диабет".

Исследователи из Медицинского колледжа Висконсина в Милуоки, США, в рамках эксперимента кормили мышей во время беременности и лактации раствором из двух распространенных сахарозаменителей: сукралозы (E955) и ацесульфама калия (E950). Эти подсластители входят в состав многих лимонадов и пищевых добавок для спортсменов и часто используются вместе в одном продукте, поясняет издание.

"Анализы крови, кала и мочи 226 новорожденных мышей показали: оба сахарозаменителя действительно передаются из организма матери в организм ребенка - и, как и предполагалось, очевидно, влияют на кишечную флору и обмен веществ детенышей. Так, в обоих группах, принимавших подсластители в разных дозах, ученые обнаружили существенные метаболические изменения в сравнении с контрольной группой. Как сообщают исследователи, в результате, вероятно, была нарушена функция печени. Кроме того, значительно изменился и состав кишечного микробиома. В частности, у детенышей отсутствовал важный вид бактерий Akkermansia muciniphila. Подобные изменения кишечной флоры у людей связываются с развитием сахарного диабета 2 типа, а также с лишним весом", - говорится в статье.

"Наблюдаемые эффекты в дальнейшей жизни могут привести к заболеваниям, вызванным нарушением обмена веществ", - указывают ученые, отмечая, что эффект от потребления сахарозаменителей во многом зависит от дозы, однако сильные изменения в кишечной флоре заметны даже при умеренном потреблении подсластителей.

"Хотя результаты эксперимента на животных еще необходимо подтвердить в исследованиях на людях, ученые советуют матерям как минимум сократить потребление сладких веществ. Правда, - отмечает Focus, - проблема заключается в том, что искусственные подсластители содержатся не только во многих продуктах питания, но даже в зубной пасте и ополаскивателях для рта".