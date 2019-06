28 июня 2019 г. Лайонел Барбер и Хенри Фой | Financial Times Владимир Путин считает, что либерализм изжил себя "(...) В интервью Financial Times в Кремле накануне саммита G20 в Осаке в Японии российский президент заявил, что "либеральная идея" "себя изжила" - общество повернулось против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма". "Развенчивание Путиным либерализма - доминирующей западной идеологии со времени окончания Второй мировой войны в 1945 году - перекликается с позициями лидеров, выступающих против истеблишмента - от президента США Дональда Трампа до Виктора Орбана в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, а также и с брекзитовской мятежностью в Великобритании", - отмечает издание. "[Либералы] просто не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия", - сказал он. "Путин, - пишет FT, - назвал решение канцлера Ангелы Меркель о том, чтобы принять в Германии более 1 млн беженцев, главным образом, из разоренной войной Сирии, "кардинальной ошибкой". Но он похвалил Дональда Трампа за попытку остановить поток мигрантов и наркотиков из Мексики". "Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права", - заявил он. "Нарушил - получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", - добавил он. "(...) Обратившись к теме американо-китайской торговой войны и геополитической напряженности в Персидском заливе между США и Ираном, Путин сказал, что ситуация стала "взрывоопасной". Проблема, по его словам, проистекает из американской односторонности и отсутствия правил, лежащих в основе мирового порядка", - говорится в статье. "Он выразил обеспокоенность угрозой возобновления гонки ядерных вооружений между США и Россией. "(...) Было плохо, что была "холодная война", это правда, - но были хотя бы какие то правила, которых все участники международного общения так или иначе придерживались или старались придерживаться. Сейчас, похоже, правил вообще не существует", - сказал он. "Из положительного стоит отметить, что, по словам Путина, в англо-российских отношениях наблюдаются предварительные признаки оттепели в преддверии его встречи в Осаке с Терезой Мэй, для которой этот саммит является прощальным в роли премьер-министра Великобритании", - сообщается в статье. "Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие то первые шаги будут сделаны", - указал он. "Отношения между Лондоном и Москвой были заморожены после покушения на убийство бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в Англии. Правительство Великобритании обвиняет российское правительство в нападении с применением нервного агента, но, по словам Путина, в поддержку этого нет никаких доказательств. Он отметил, что Скрипаль отбывал наказание в России до того, как его выпустили для проведения обмена шпионами с Великобританией", - передает FT. Однако Путин ясно дал понять, что он не терпит шпионов, которые предали свою страну. "Вообще, предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны". "(...) Путин (...) указал на волны иммиграции из зон конфликта в Африке и на Ближнем Востоке, которые внесли свой вклад в рост преступности и социальной напряженности, что, в свою очередь, подлило масла в огонь антиистэблишментской ответной реакции в Европе", - говорится в публикации. "Вторя националистическим популистам, таким как Сальвини и Марин Ле Пен из Франции, Путин сказал, что либеральные правительства не предпринимали действий, чтобы успокоить граждан. Вместо этого они проводили политику бездумного мультикультурализма, приветствуя, в том числе, сексуальное разнообразие. "Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным, - заявил он. - Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов". "(...) Пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем, - добавил он. - Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения". Источник: Financial Times