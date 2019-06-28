Селфи в пять раз смертоноснее, чем нападения акул

"Мода на селфи, охватившая планету в последнем десятилетии, убивает в пять раз больше людей, чем нападения акул. И каждый год с ростом популярности смартфонов жертв становится все больше и больше. По данным индийского издания Journal of Family Medecine and Primary Care, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года во всем мире в результате селфи погибло как минимум 259 человек, в сравнении с тем, что при нападении акул погибло всего 50 человек", - сообщает Le Figaro.

"Больше всего селфи делают женщины, однако три четверти фотографических трагедий случаются с мужчинами - молодыми, ведущими себя рискованно: это утопления, несчастные случаи в транспорте, падения, огонь или оружие. Индия, с ее 800 млн мобильных телефонов, удерживает мировой рекорд, на ее долю приходится более половины смертей (159), за ней следуют Россия, США и Пакистан. Результат, видимо, можно объяснить национальным пристрастием к групповым селфи и молодостью населения", - пишет газета.

"После того, как группы молодых людей стали попадать под поезд или тонуть, когда их лодка переворачивается во время селфи, Индия некоторое время назад создала "зоны без селфи" - их 16 только в одном городе Бомбей. В России за тот же период было зарегистрировано 16 погибших. В поисках "идеального" селфи русские гибли, падая с мостов или ультрасовременных башен или пуская в ход пистолет, или погибали разминировании противопехотной мины. В 2015 году МВД России аже опубликовало руководство по "безопасным селфи" с предупреждением: "крутое селфи может стоить тебе жизни", - говорится в статье.

"Но именно в Соединенных Штатах (14 смертей за этот период) было зарегистрировано наибольше число смертоносных селфи из-за применения огнестрельного оружия. А Национальный парк Гранд-Каньон стал свидетелем того, как туристы падали и убивались ради селфи. (...)", - пишет издание.

"В связи с селфи также может возникать вопрос о человеческом достоинстве, - указывает газета. - "Инфлюенсер" Суэли Толедо из Бразилии вызвала взрыв негодования в интернете, когда в 2017 году разместила в Instagram селфи с надписью: "Мой лук дня для похорон супер-подруги".

"Музей в Освенциме в Польше, который ежегодно принимает 2,1 млн туристов, дает разрешение на селфи и фотографии ради сохранения воспоминаний. Однако мемориал без стеснения обращается к посетителям, которые публикуют "неуместные" фотографии в социальных сетях", - говорится в статье.

"(...) Вена, столкнувшись с безумием вокруг селфи, запустила кампанию по изоляции от цифровых технологий. Так, репродукция картины Густава Климта "Поцелуй", находящаяся в дворцовом комплексе Бельведер неподалеку от оригинала, покрыта гигантским красным хэштегом с сообщением: "Смотри на картину вместо того, чтобы сфотографироваться с ней", - пишет Le Figaro.