Борьба за власть с помощью ледокола

"Из-за изменения климата в Арктике тает лед - США, Россия и Китай хотят использовать это в своих интересах. В важном с геостратегической точки зрения регионе их манят полезные ископаемые и новые морские пути между востоком и западом", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Они работают на двух атомных реакторах и, вероятно, в состоянии проложить себе путь через сплошной лед толщиной в несколько метров: три новых российских ледокола называются "Арктика", "Сибирь" и "Урал", и это сильнейшие из когда-либо построенных ледоколов в мире", - отмечает журналист Дитмар Пипер.

"Масштабным наращиванием своего флота ледоколов Россия посылает сигнал, который очень хорошо понимают в Вашингтоне, Пекине и других столицах: страна, чья арктическая береговая линия протянулась от норвежской границы до Тихого океана, хочет извлечь максимальную выгоду из своего географического положения, с точки зрения как силовой политики, так и экономики", - говорится в статье.

"Между тем в гонке за Арктику появилась новая динамика, и это связано со стремительным изменением климата, - указывает Пипер. - (...) Температуры там растут в два раза быстрее среднестатистических показателей, и это влечет за собой драматичные последствия. Несколько дней назад команда ученых из Аляскинского университета в Фэрбенксе представила пугающие результаты своего последнего исследования: вечная мерзлота на североамериканском континенте местами начала таять на 70 лет раньше предполагаемого срока".

Однако правительства Москвы, Вашингтона и Пекина, преследующие свои экономические и военные интересы, мало обеспокоены изменение климата, отмечает издание.

"Для госсекретаря США Майка Помпео Арктика - это "арена соперничества мировых держав". Американцы хотят быть впереди остальных, когда будут распределяться новые возможности доступа к таким ископаемым, как природный газ, нефть или редкоземельные элементы, пока залегающие в труднодоступных недрах морского дна".

"Мы знаем, что российские территориальные концепции могут сопровождаться применением насилия", - заявил Помпео. Китайцев он предостерег от следования в Арктике "национальным интересам безопасности". Пекин, по его словам, уже показал "модель агрессивного поведения".

"То, что Китай вообще положил глаз на Арктику, - относительно новое явление, - пишет издание. - Самая северная точка страны расположена в более чем 1 тыс. км от полярного круга: в 2013 году Китай получил статус наблюдателя в Арктическом совете, а в прошлом году обнародовал "Белую книгу", в которой обозначил свои национальные интересы в самом северном регионе Земли".

"С тех пор речь зашла о "Полярном шелковом пути". "Китай нацелился на природные ресурсы и арктические судоходные маршруты", - говорит политолог Юн Сун, директор китайского направления в аналитическом Центре Стимсона в Вашингтоне. Она уверена: "Коммерческие интересы Китая существенно увеличатся". Но в полярной стратегии Китая Сун видит и проблемы: так, нашумевшая миллиардная сделка в Гренландии, заключенная в 2015 году, пока кажется провальной".

"Сотрудничество с Россией, кажется, развивается лучше, - продолжает Пипер. - (...) Китайские компании владеют долями прямого участия в некоторых важнейших арктических проектах России. Главное значение имеет разработка гигантских месторождений природного газа на сибирском полуострове Ямал. Предполагается, что они превосходят по запасам все месторождения США".

Центральным звеном в арктической цепочке является так называемый Северный морской путь. "Долгосрочная стратегия России заключается в том, чтобы использовать эту водную магистраль для того, чтобы круглогодично поставлять свое сырье в Европу", - говорит Лоусон Бригхэм, эксперт по Арктике из Аляскинского университета в Фэрбенксе. В восточном направлении цель [России] состоит в том, чтобы "обслуживать тихоокеанские рынки в течение более длительного навигационного сезона (...)".

"Насколько велико для россиян значение северных вод, демонстрирует и военная активность в регионе: с 2013 года Москва построила вдоль Северного морского пути семь новых военных баз, а также разместила там, среди прочего, зенитные ракеты и тысячи солдат. Запланировано приобретение дополнительных боевых кораблей и обслуживающего транспорта, а также новых самолетов и радиолокационных станций", - отмечает издание.

"То, что Запад внимательно наблюдает за стратегическими усилиями России, показал масштаб проведенных в прошлом октябре учений НАТО "Единый трезубец". В сентябре, пишет Der Spiegel в заключение, ожидаются ответные учения России.