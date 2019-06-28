Игры, которых (почти) никто не хотел

"В Минске сейчас проходят Европейские игры. Только об этом, в тени чемпионата мира по футболу, почти никто не знает. При этом город приложил для их проведения много усилий, вернув фольклор туда, где была современность, и заставив помогать студентов", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung .

На Октябрьской улице, которая еще недавно стала "самой демократичной молодежной улицей города", в киосках теперь продают шашлык вместо вегетарианских бургеров, в сувенирных магазинах - вязаные носки, лапти и матрешек - для местных жителей это "символы старомодного мышления государственной власти", повествует журналист Кристиан Хенкель. "И это ровно противоположное тому, что имел в виду эксперт по спортивному PR Иван Караичев, когда еще за несколько недель до начала Европейских игр в своем блоге на Tribuna.by он советовал организаторам показать, наконец, миру образ современной страны", - отмечает издание.

"Будь то Le Monde, The Times или Gazeta Wyborcza - ни одно из этих авторитетных изданий не посвятило мероприятию ни одной статьи даже после расхваленной известными критиками церемонии открытия", - указывает Хенкель.

"Впрочем, с Белоруссией западные СМИ никогда не утруждались и в прошлом. Стереотип о "последней диктатуре Европы" со смертной казнью и сомнительными гражданскими правами сохранялся и в преддверии Европейских игр. (...) Казалось, "мультиспортивное мероприятие олимпийского характера" должно было оказаться как раз кстати для того, чтобы немного улучшить имидж страны и представить ее с открытой миру, приятной стороны", - говорится в статье.

Вот только от сотрудничества с творческими людьми и частным бизнесом в Белоруссии предпочли отказаться, обратившись к зарекомендовавшим себя методам. "Тот, кто в Белоруссии каким-либо образом зависит от государства (а в плановой экономике таких много), должен ему служить "добровольно-принудительно". Особенно наглядно это показывают около 8 тыс. волонтеров. (...) "Добровольцами" в основном являются студенты госуниверситетов. Тот, кто откажется от работы на Играх, может ждать отчисления, говорят они".

"Насколько экономически иррациональной порой может быть система планового хозяйства в стране Лукашенко, демонстрирует тот факт, что только для посадки однолетних цветов на клумбах в преддверии Европейских игр, по оценке назависимых природозащитных организаций, было потрачено около 5 млн долларов", - подчеркивает издание.

Но все это лишь детали, которые, вероятно, останутся скрытыми от глаз иностранных гостей. Организаторам мероприятия и жителям Минска, тем не менее, удалось "воскресить" эти "странные игры, которых никто не хотел и которые, в общем-то, являются своего рода неликвидом Европейских олимпийских комитетов".

"Профессиональные болельщики или заполненные солдатами трибуны, (...) которых можно было ожидать, встречались редко. "Зрительские места здесь повсюду были так хорошо заполнены, что даже нашим спортсменам едва удавалось получить билеты на посещение соревнований по другим дисциплинам", - говорит Йорг Штратманн, главный редактор отдела цифровых коммуникаций Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

Маттиас Вебер из Немецкого баскетбольного союза, в свою очередь, удивлен тем, насколько Минск "современный, чистый и безопасный" город. "Думаю, я говорю это от лица многих иностранцев, которые удивлены тем, насколько хорошо функционирует инфраструктура и насколько дружелюбны жители", - отметил он.

"Таким образом, для президента Александра Лукашенко миссия по улучшению имиджа выполнена уже сейчас: Европейские игры стали предметом гордости местных жителей, произвели впечатление на иностранцев, а также доставили спортивным энтузиастам и некоторое эстетическое удовольствие", - говорится в статье.

Тем временем, когда до церемонии закрытия Европейских игр остается еще пара дней, на Проспекте Победителей, где проводятся многие соревнования, уже устанавливают трибуны для празднования Дня независимости 3 июля. "Парад снова представит образ Минска, к которому все так привыкли: аутентичный, с танками и реактивными истребителями", - пишет Die Tageszeitung.