28 июня 2019 г. Дэвид Накамура, Сын Мин Ким и Дэмиан Палетта | The Washington Post В Японии на встрече с Путиным Трамп, похоже, не придал серьезности вопросу российского вмешательства в выборы "В пятницу президент Трамп не придал серьезности вопросу вмешательства России в выборы во время двусторонней встречи с президентом Владимиром Путиным, сказав ему с усмешкой "не вмешиваться в выборы" только после того, как журналисты начали выкрикивать вопросы по этой теме", - сообщает The Washington Post. "Трамп встретился с Путиным в кулуарах саммита G20 в Осаке, но поначалу он не поднял этой темы во время кратких высказываний перед журналистами. (...)", - сообщается в статье. Только после того, как "американские журналисты начали выкрикивать из зала вопросы о том, предупредит ли Трамп Путина о невмешательстве, Трамп ответил: "Да, конечно, я предупрежу". Когда репортеров начали выдворять из зала, но они продолжали задавать новые вопросы, Трамп сказал с усмешкой: "Не вмешивайтесь в выборы". Подняв указательный палец на правой руке в направлении Путина, Трамп повторил эти слова, в то же время повернувшись, чтобы посмотреть, как уходят репортеры", - передает The Washington Post. "Этот эпизод, вероятно, возобновит в Вашингтоне критику по поводу того, что Трамп поставил под угрозу национальную безопасность, не принимая и порой пытаясь поставить под сомнение многочисленные свидетельства того, что Москва предприняла серьезные усилия для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году и поддержать кампанию Трампа. Хотя бывший специальный прокурор Роберт С. Мюллер III пришел к выводу, что нет достаточных доказательств преступного сговора между Россией и избирательной кампанией Трампа, его доклад, включающий 448 страниц, содержал прямые предупреждения о вмешательстве России. (...) Но Трамп постоянно ставит под сомнение выводы доклада, называя 22-месячное расследование политически мотивированной "охотой на ведьм" и "преследованием президента", направленным на то, чтобы подорвать его президентство", - указывает газета. "(...) В распространенном Белым домом после встречи отчете сообщалось, что лидеры двух стран обсудили Иран, Сирию, Украину и Венесуэлу, но о вмешательстве в выборы упоминаний не было", - сообщается в публикации. "Трамп перевел в шутку вмешательство в выборы и не утруждает себя тем, чтобы поднять вопрос о враждебных, незаконных действиях Путина против украинских моряков, - написал в Twitter Майкл Макфол, занимавший должность посла США в России при администрации Обамы. - Это разочаровывает, но больше не шокирует. Трамп последовательно потакает Путину за счет интересов национальной безопасности США". "Еще до того, как Трамп сел за стол переговоров с Путиным, его политические соперники критиковали его за то, что он неподготовлен к взаимодействию с иностранными лидерами. В интервью MSNBC (..) сенатор Камала Д. Харрис (округ Калифорния) заявила, что Трамп не консультируется с дипломатами и военными чиновниками перед тем, как вести иностранные дела (...)". "Я крайне обеспокоена тем, что нынешний президент встречается со всеми без надлежащего буфера и каких-то гарантий, что он на самом деле собирается взвесить все, что он получит в ходе этого разговора, и отвечает ли это интересам национальной безопасности и служит ли интересам народа нашей страны", - указала она. "Эксперты по кибербезопасности подняли вопрос о том, предпринимает ли администрация Трампа адекватные шаги для борьбы с попытками России или других стран вмешаться в президентскую кампанию 2020 года", - говорится в статье. "Во время своего хельсинкского саммита с Путиным Трамп, по-видимому, встал на сторону российского лидера по поводу оценки американских разведывательных служб того, несет ли Москва ответственность за усилия по вмешательству в выборы, включая взлом частных электронных писем и других материалов национального комитета Демократической партии, которые были затем обнародованы/ (...)", - напоминает газета. "По пути на саммит G20 в среду Трамп сказал, что "собирается спасти свободный мир", но в пятницу его, похоже, больше интересовала критика в адрес американских политиков у себя на родине, чем продвижение своей внешнеполитической программы", - отмечается в публикации. "Трамп пытался установить тесные отношения с Путиным во время своего президентства, но это было встречено со скептицизмом другими, которые подвергли сомнению мотивы Путина", - пишет газета. "Встреча Трампа и Путина проходила на фоне жесткой критики в адрес российского лидера со стороны высокопоставленного европейского чиновника. На этой неделе в интервью газете Financial Times Путин заявил, что либерализм "прекращает своё существование" и "себя изжил". Эти комментарии были расценены как атака на правительства, которые избирают своих лидеров демократическим путем. Многочисленные расследования показали, что правительство Путина вмешивалось в кампанию 2016 года, пытаясь склонить чашу весов в сторону Трампа, и другие мировые лидеры предупреждали, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в демократический процесс", - пишет The Washington Post. "Тот, кто утверждает, что либеральная демократия себя изжила, утверждает также, что изжили себя и свободы, и верховенство права, и права человека, - заявил на пресс-конференции президент Европейского совета Дональд Туск. - Для нас в Европе они являются и будут являться основополагающими, жизнеутверждающими ценностями. Что я нахожу действительно изжившим себя, так это авторитаризм, культы личности, господство олигархов". (...)" Источник: The Washington Post