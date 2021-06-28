Победить коронавирусы навсегда? Ученые работают над созданием супервакцины

"Исследователи испытали на мышах мРНК-вакцину, предназначенную для защиты от нескольких различных коронавирусов, включая не только SARS-CoV-2 и его мутации, но и родственных вирусов, которые потенциально могут вызвать пандемии в будущем. Новая вакцина содержит схемы строения гибридных шиповидных белков, которые сочетают в себе особенности различных коронавирусов", - сообщает немецкий журнал Focus.

"Существующие вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 нацелены на шиповидный белок вируса, представляющий собой специфическую структуру на поверхности вируса, которая позволяет ему проникать в клетки, а также служит маркером распознавания для иммунной системы, - поясняет издание. - Поскольку в результате мутаций шиповидные белки меняются, существует опасение, что имеющиеся вакцины могут оказаться менее эффективными против новых вариантов вируса".

"Команда ученых под руководством Дэвида Мартинеса из Университета Северной Каролины (...) использовала тот же принцип, на котором основаны одобренные в настоящее время мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna: они предоставляют организму генетическую схему строения шиповидного белка в форме матричной РНК, на основе которой клетки организма производят белок с целью выработки иммунной системой соответствующих антител".

"Однако вместо того, чтобы просто предоставить организму схему строения одного типа шиповидного белка, Мартинес и его коллеги использовали гибридные белки - комбинацию компонентов шиповидных белков разных коронавирусов. Так, один из таких гибридов сочетал в себе характеристики шиповидных белков SARS-CoV-2, возбудителя текущей пандемии Covid-19, а также SARS-CoV, вызвавшего первую пандемию атипичной пневмонии в 2003 году, и коронавируса летучих мышей, который, возможно, в будущем передастся людям".

"Мыши, получившие новую комбинированную вакцину, вырабатывали функциональные антитела как против SARS-CoV и SARS-CoV-2, так и против вируса летучих мышей. Когда после завершения иммунизации они подверглись воздействию вирусов, они не заболели, а в их легочной ткани не было обнаружено никаких повреждений. Эти мыши также были защищены от мутаций SARS-CoV-2, в частности, южноафриканского варианта", - говорится в статье.

"При этом мыши, вакцинированные только против SARS-CoV-2, были защищены от этого вируса, но могли заразиться другими коронавирусами, например, SARS-CoV".

"Наши результаты многообещающи для будущего, поскольку они позволяют предположить, что мы можем разработать более универсальные панкоронавирусные вакцины для проактивной защиты от вирусов, в отношении которых, как мы знаем, существует риск передачи человеку, - говорит Мартинес. - С помощью этой стратегии мы, возможно, сможем предотвратить появление SARS-CoV-3", - передает Focus.