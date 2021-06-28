После Covid-19 8 из 10 человек восстанавливают обоняние через шесть месяцев

(...) "Наберитесь терпения. Такой совет повторяют пациентам, которые страдают от потери обоняния - аносмии - после заражения Covid, и он не лишен смысла, если верить результатам исследования, проведенного в Страсбурге и опубликованного в журнале JAMA Open. Наблюдение за небольшой когортой пациентов показало, что 96% из них выздоровели через 12 месяцев. Это первые данные мониторинга за столь длительный период", - пишет Le Figaro.

"Это отличная новость, и мы надеемся, что она поможет заинтересованным пациентам, - с энтузиазмом говорит Айна Венкатасами, врач Университетской больницы Страсбурга и соавтор этого исследования. - Наша клиническая деятельность привела нас к контакту со многими пациентами с аносмией, и мы знаем, насколько мучительной может стать внезапная потеря обоняния".

"Это исследование начала в 2020 году доктор Марион Рено, ЛОР Университетской больницы Страсбурга. Еще в марте она удивилась, видя на консультациях все больше и больше пациентов, жалующихся на потерю обоняния, и тогда она интуитивно догадалась, что этот симптом действительно является маркером инфекции Sars-CoV-2. Именно та публикация, которую она в то время написала в соавторстве с коллегами из журнала Rhinology, подтвердила связь между потерей обоняния и Covid", - говорится в статье.

"Все пациенты задают вопрос, когда же они снова начнут нормально чувствовать запахи, но в то время мы могли отвечать только "Я не знаю", что вызывает чувство фрустрации, особенно неприятное для врача", - вспоминает доктор. И она решила следить за прогрессом выздоровления нескольких сотен пациентов с помощью вопросников и тестов на обоняние, проводимых каждые 4 месяца", - пишет Le Figaro.

"Среди пациентов наблюдалась тенденция недооценивать свое выздоровление: "Воспринимаемая и регистрируемая способность обоняния обычно была ниже той, которую мы могли измерить с помощью тестов", - отмечает Марион Рено. Но последующие данные оказались более чем обнадеживающими: почти у 85% участников обоняние восстановилось через 6 месяцев. Через 12 месяцев эта цифра достигла 96% участников. Через 4 месяца наблюдения треть пациентов из страсбургской когорты прошли повторное обучение обонянию, рекомендованное Верховной комиссией по делам здравоохранения", - сообщает автор публикации.

"Это должно убедить пациентов в том, что в большинстве случаев дискомфорт, каким бы болезненным он ни был, станет временным. Теперь мы знаем, что такая аносмия возникает в основном из-за воспалительного процесса, который проходит через несколько недель", - объясняет Айна Венкатасами. Ей как радиологу приходилось наблюдать, каким большим спросом в последние месяцы пользовалось проведение МРТ головного мозга у пациентов, у которых обоняние возвращалось слишком медленно. "До сих пор мы никогда не видели никаких повреждений мозга, что тоже обнадеживает", - говорит она.