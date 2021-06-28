Большое отставание по вакцинации в Белоруссии, зависящей от поставок российских и китайских доз

"Режим Лукашенко не может получать поставки от международной системы Covax и изо всех сил пытается ускорить темпы вакцинации, поскольку на фоне подавления восстания против власти недоверие людей находится на пике", - пишет корреспондент Le Monde в Минске Тома д'Истриа.

(...) "Власти стремятся к тому, чтобы вакцинировать 60% населения до конца года, это решение направлено прежде всего на то, чтобы компенсировать отставание Белоруссии в отношении вакцинации. По состоянию на субботу, 26 июня, согласно официальным данным, "уже более 837,1 тыс. человек получили первую дозу препарата против COVID-19, из них более 551,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации". То есть для страны с 9,3 млн жителей, это 8,9% и 5,9% населения. Это цифры, "заслуживающие доверия", оценивает специалист по здравоохранению Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Андрей Витушко, но которые "остаются довольно низкими. Если не считать Украину, наши соседи гораздо лучше вакцинированы", - говорится в статье.

(...) "Режим Лукашенко, руководствуясь своими геополитическими связями, полагается на поддержку Китая, который недавно отправил вторую поставку в 300 тыс. доз своей вакцины Sinopharm. Но в этой области он особенно сильно зависит от Москвы, которая с декабря 2020 года поставляем в страну вакцину "Спутник V", - указывает автор публикации.

"В апреле Белоруссия даже начала "производить" российскую вакцину. Это служит залогом "суверенитета", которым гордится правительство, однако Андрей Витушко преуменьшает его значение. На самом деле, государственная компания "Белмедпрепараты" в настоящее время отвечает только за последний этап производства, "который состоит в розливе вакцины в ампулы", - уверяет бывший врач-реаниматолог. "Сам "Спутник V" производится в России", - пишет Le Monde.

(...) "Осенью Белоруссия планирует взять на себя ответственность за полное производство вакцины. "То есть российские коллеги нам дадут только технологию, а все компоненты будут наши", - заверил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

"Несмотря на трудности с поставками, вакцинация теперь открыта для всего населения в поликлиниках и торговых центрах по всей стране, первоочередное внимание уделяется медицинскому персоналу и пожилым людям. Но по словам Татьяны Салей, врача одной минской больницы, репутация российских и китайских вакцин, а также сам факт их непризнания в большинстве европейских стран "вызывает определенное недоверие"... В ее учреждении "примерно 70%" сотрудников были привиты "Спутником V", однако некоторые белорусы "столкнулись с отсутствием российской вакцины и несоблюдением срока введения второй дозы". По ее мнению, "многих людей прививают только на бумаге", - передает корреспондент.

"В марте Александр Лукашенко призвал к производству со следующего года белорусской вакцины. По словам главы государства, это "вопрос чести", - говорится далее. - Такое обещание часть научного сообщества встретила с некоторым скептицизмом. По мнению Андрея Витушко, "очевидно, возникнут проблемы с производственным процессом". В более общем плане бывший врач не думает, что "люди будут делать эту вакцину, потому что они не верят в правительство".

"Недоверие остается массовым, в том числе и в сфере здравоохранения. Репрессии нанесли тяжелый удар по медицинскому сообществу, пострадавшему от сотен арестов и десятков увольнений. В апреле Министерство по чрезвычайным ситуациям отменило выставку, посвященную их работе во время первой волны Covid-19, которую президент тогда назвал "массовым психозом", под предлогом санитарных нарушений на месте ее проведения. Что касается Андрея Витушко, то его контракт (с РНПЦ "Мать и дитя") не продлили из-за его позиции по санитарным и политическим вопросам", - резюмирует Тома д'Истриа.