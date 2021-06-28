ЕС по-прежнему ищет свои методы работы с Россией

"(...) Быть канцлером Германии и присутствовать на своем последнем - или предпоследнем - европейском саммите оказалось недостаточным аргументом. Поздно вечером в четверг партнеры Ангелы Меркель категорически отказались от ее предложения, поддержанного Парижем, о возобновлении встреч на высшем уровне с Владимиром Путиным. Восточные страны ЕС и страны Балтии, в частности Литва и ее президент Гитанас Науседа, указали, что они не готовы возобновлять "структурированный и регулярный" диалог с Москвой, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте даже заявил, что сам он не будет встречаться с российским лидером", - пишет Le Temps.

"У канцлера Германии и президента Франции был проект по новому определению позиции ЕС после встречи в Женеве между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которая воспринималась как некое разочарование и даже "отклонение от нормы", как заявил в пятницу Эммануэль Макрон, критикуя тот факт, "что мы позволяем другим вести переговоры о контроле над вооружениями на нашей территории". Они также в течение нескольких месяцев пытались определить более активную линию в отношении Москвы, а не только позицию, ориентированную на реактивную логику. Но полученный ими ответ прозвучал оскорбительно. Потому что государства-члены еще больше ужесточили свой язык в отношении России, угрожая новыми санкциями, особенно экономическими, если Москва продолжит свои "агрессивные, деструктивные и злонамеренные" действия", - отмечается в статье.

"Таким образом, России придется действовать немного "более конструктивно", прежде чем откроется новая дверь. А о формате и условиях нового диалога можно будет договориться позже, заключили двадцать семь стран ЕС, которые, тем не менее, признали, что в таких областях, как здравоохранение, международные конфликты или климат, избирательные отношения по-прежнему полезны", - указывает автор статьи.

"(...) Странам Восточной Европы также не понравилось то, что идею о новой встрече с Владимиром Путиным им предложили (...) в последнюю минуту. Некоторые сочли это довольно грубой попыткой Ангелы Меркель обеспечить свое политическое завещание и защитить только свои интересы. Од Мерлен, преподаватель политологии Свободного университета Брюсселя, специалист по России, придерживается такого же мнения, считая, что подобное предложение о диалоге для Берлина и Парижа является способом "сохранить свои интересы и продвинуться вперед по определенным досье". Она полагает, что к отказу от такой непримиримости в первую очередь должна быть "готова" Россия, предпринимая различные действия, которые способны развеять опасения, а "не в обратном порядке", - резюмирует Le Temps .