28 июня 2021 г. Деклан Уолш | The New York Times Российские наемники причастны к военным преступлениям в Африке, утверждает ООН "Российские наемники, дислоцированные в одной из самых хрупких стран Африки, убивали мирных жителей, грабили дома и стреляли по верующим в мечети во время крупной военной операции в начале этого года, утверждают следователи ООН. Обвинения в злодеяниях задокументированы в докладе для Совета Безопасности ООН, который удалось получить The New York Times, и в котором подробно описываются злоупотребления, связываемое со спорной вовлеченностью России в дела Центральноафриканской Республики, бедной страны, но богатой полезными ископаемыми, в которой почти десятилетие ведется гражданская война", - пишет The New York Times. "Российские наемники, размещенные в стране под видом невооруженных военных советников, возглавляли правительственные войска в боях во время наступления по вытеснению повстанцев из нескольких городов в январе и феврале, говорится в докладе. Российские агенты не только совершали злоупотребления, но и обосновались в крупных горнодобывающих центрах страны с большими запасами алмазов", - сообщается в публикации. "Нарушения со стороны россиян и союзных правительственных войск "включали случаи чрезмерного применения силы, неизбирательные убийства, захват школ и крупномасштабные грабежи, в том числе в отношении гуманитарных организаций", - указывается в докладе по результатам расследования, основанного на фотодоказательствах и конфиденциальных показаниях свидетелей и местных чиновников. (...) "Хотя российские чиновники заявляют, что в стране у них никогда не было более 550 инструкторов, следователи ООН обнаружили, что иногда их число достигало 2100 человек. Несколько компаний, в которых работают инструкторы, связаны с Евгением Пригожиным, который близок к Путину и которому в 2019 году в США было предъявлено обвинение в финансировании "информационной войны" и подрыве американских выборов 2016 года". (...) Издание поясняет, что доклад ООН будет обнародован на этой неделе. "В конце декабря недавно сформированный альянс повстанцев попытался сорвать выборы, а затем начал военное наступление на столицу Банги, пытаясь захватить власть. Наступление провалилось, и в середине января правительство начало масштабную контратаку, в результате которой повстанцы были вытеснены из нескольких крупных городов. В рамках этого, как рассказали свидетели следователям ООН, якобы невооруженные российские инструкторы вели войска ЦАР в бой, "когда они наступали на разные города и деревни". Последовали обвинения в зверствах против мирных жителей", - говорится в статье. "Согласно докладу, повстанцы насильно вербовали детей-солдат, нападали на миротворцев, грабили гуманитарные организации и подвергали женщин сексуальному насилию. В декабре российские контрактники в сфере безопасности открыли огонь по грузовику, который приближался к блокпосту в городе Гримари, в результате чего, как выяснили следователи, погибли три мирных жителя и 15 были ранены. Затем в феврале русские возглавили правительственные войска в атаке на мечеть Таква в Бамбари, где среди верующих укрылись повстанцы. По меньшей мере шесть мирных жителей были убиты, когда русские штурмовали мечеть, стреляя из оружия, говорится в докладе. В докладе также задокументировано убийство российскими войсками еще пяти гражданских лиц, в том числе двух инвалидов, и их обвиняют в краже денег, мотоциклов и других ценностей во время обыска домов". "Российские официальные лица отрицают, что их силы вели огонь по мирным жителям или совершали злоупотребления. Координатор российской военной миссии в Банги сообщил следователям, что повстанцы использовали мечеть Таква в качестве огневой позиции. Но он отрицал, что русские входили в здание или открывал огонь по мирным жителям", - поясняет издание. (...) "Ранее Пригожина связывали с операциями наемников в Африке через его причастность к группе Вагнера, частной военной компании, сыгравшей роль в войне в Ливии и Сирии. Слово "Вагнер" также стало сокращением для обозначения присутствия России в ЦАР, где компании, ассоциируемые с Пригожиным, использовали наемников и заключили выгодные контракты на добычу полезных ископаемых и логистику. (...)", - говорится в статье. (...) "В докладе ООН отмечается, что "российские инструкторы обосновались в ключевых горнодобывающих центрах страны", но не приводится никаких дополнительных подробностей. Однако в марте другой орган ООН обвинил компанию, связанную с Пригожиным, в причастности к внесудебным казням, насильственным исчезновениям и пыткам, - утверждает The New York Times. - В письме к директору Lobaye Invest, российской компании в Банги, рабочая группа ООН, изучающая использование наемников, писала: "Несколько раз было замечено, что частные подрядчики принимали непосредственное участие в боевых действиях и даже получали видимые телесные повреждения, будучи раненными или убитыми". "Поступающие сообщения также заставляют предположить серьезные нарушения прав человека, включая изнасилования, внесудебные казни, точечные убийства, пытки, насильственные исчезновения, убийства и другие злоупотребления" со стороны российских сотрудников, действующих совместно с солдатами правительства, пишет группа". (...) Источник: The New York Times