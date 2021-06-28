Нетаньяху пришел, чтобы остаться

"Даже после того, как экс-премьер Израиля Нетаньяху потерял свой пост, он и его семья продолжают жить в официальной резиденции", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Машина для переезда уже подъехала, и грузчики с огромными коробками уже наготове. В конце концов, за двенадцать лет можно накопить много вещей. Но грузчиков не пускают, а на их пути стоят вооруженные охранники. Ведь хозяин их услуги не заказывал. Будут ли вообще собирать вещи в этом здании на улице Бальфур в иерусалимском районе Рехавия - вопрос, над которым гадают по всей стране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, занимавший свой пост многие годы, до сих пор не освободил официальную резиденцию, где он живет с женой Сарой и старшим сыном Яиром", - говорится в статье.

"В то воскресенье две недели назад, когда новое правительство было приведено к присяге, в одну из служб доставки поступил заказ - на безалкогольные напитки на сумму 6 тыс. шекелей, что эквивалентно 1544 евро. Конечно, следовало ожидать, что в этот день Нетаньяху и его семья не станут поднимать шампанское за новое правительство. Но безалкогольные напитки? Тем более что всем известно об изысканном вкусе первой леди Сары?".

"Согласно судебным документам, она заказывала у одного бизнесмена розовое шампанское в обмен на политические услуги от своего мужа. За принятие дорогих подарков, таких как шампанское, сигары и драгоценности, а также по другим обвинениям, Нетаньяху уже более года приходится отвечать перед судом в рамках процесса о коррупции", - пишет издание.

"И на улицу Бальфур служба доставки приезжала часто. За три года Сара Нетаньяху заказала блюда из роскошных ресторанов на сумму 86 тыс. евро - за счет налогоплательщиков, хотя они и так оплачивают услуги повара. При этом бывшая стюардесса хорошо знает, как сэкономить деньги в семье. Так, через своих слуг она сдала около 80 тыс. пустых бутылок, которые были куплены за государственный счет, получив за них деньги".

"В ходе судебного процесса против Сары Нетаньяху также стало известно, что она время от времени возила с собой за границу грязное белье. Обычно это были четыре или пять, а однажды даже восемь чемоданов, которые она брала с собой в деловые поездки, чтобы стирать одежду в роскошных зарубежных отелях. Первая леди любит чувствовать запах гостиничного моющего средства - таким было объяснение".

"Сын Яир тоже наслаждался роскошной жизнью: в 2015 году стало известно, что он ездил с двумя друзьями по стриптиз-барам в Тель-Авиве - на служебном автомобиле с шофером и телохранителем".

"И теперь семья Нетаньяху должна отказаться от этих удобств? Когда стало известно, что Нетаньяху продолжает принимать официальных гостей (...) даже после приведения к присяге нового правительства, у его преемника кончилось терпение. Беннет установил для семьи Нетаньяху крайний срок для переезда в эти выходные, который затем был продлен до 10 июля".

"В конце концов, семейство Нетаньяху уже обустроило свою частную резиденцию в Кесарии так, что жить там можно будет хорошо - разумеется, за счет налогоплательщиков", - пишет Süddeutsche.