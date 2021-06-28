Клубника Ленина

"У Евгения Кузыка дети могут покормить кроликов. Его ферма занимает 350 гектаров земли. Это ничто по сравнению с компанией "Черкизово", в ведении которой находится 300 тыс. гектаров. Но действительно ли российское сельское хозяйство процветает, как утверждает государство?", - задается вопросом немецкое издание Die Tageszeitung.

Евгению Кузыку, владельцу "Фермы Лукино", "становится смешно, когда он вспоминает свою наивность - тогда, много лет назад, когда у него были романтические представления о деревенской жизни. "У меня было слишком много розовых очков. Их с меня постепенно снимали - дорогой путь к реальности", - говорит он".

"Бывший финансовый аналитик Евгений Кузык - один из представителей растущего семейства новых российских фермеров. С тех пор как президент Владимир Путин ввел запрет на импорт продуктов питания из Европы в ответ на европейские санкции против России, отечественное сельское хозяйство буквально у всех на устах. В магазинах рядами стоят йогурты, молоко и сыры российского производства, мясо также поставляется от российских производителей", - пишет журналистка Инна Хартвих.

"Эта тема доминирует в повестке дня чиновников, которые состязаются в заявлениях о том, как хорошо удается обеспечивать население отечественной продукцией. Кремль говорит о "возрождении российского сельского хозяйства". Но на него по-прежнему приходится лишь чуть менее 4% валового внутреннего продукта, и это относительно небольшой сектор. Но в качестве движущей силы роста сельское хозяйство становится все более важным. Расчет таков: конфронтация с Западом сделает Россию лишь сильнее: "Мы всё можем сами!". Даже если доильные аппараты сделаны на Западе, стада крупного рогатого скота часто закупаются в США, а фрукты из ЕС нередко передекларируются и попадают в Россию через Белоруссию или закупаются на азиатском рынке", - указывает TAZ.

"Фермеры действительно выигрывают от того, что европейские конкуренты в значительной степени исчезли с российского рынка. Но они и качают головой. Возрождение российского сельского хозяйства? "Показуха", - говорят они и перечисляют, чего не хватает для настоящего бума в сельскохозяйственном секторе. Ведь закрытие российского рынка укрепило вовсе не малых предпринимателей. Сельское хозяйство уже много лет назад стало выгодным вложением для крупных инвесторов. (...) Некоторые представители отрасли говорят о "пузырях, грозящих лопнуть" на фоне того, как холдинговые компании становятся все крупнее".

"В одном из докладов Московской Высшей школы экономики говорится, что Россия должна инвестировать в первую очередь в инфраструктуру и научные исследования, если она хочет быть конкурентоспособной на международном рынке. При этом государственные программы сосредоточены в основном на увеличении производства, что приводит к экологическим рискам из-за чрезмерной эксплуатации. Средства, ориентированные на весь сектор - такие как инвестиции в развитие, образование и инфраструктуру - наоборот, были урезаны".

"Именно гиганты, так называемые агрохолдинги, завоевывают все большую долю рынка. Они занимаются выращиванием зерновых, растят огромные стада крупного рогатого скота и добиваются успеха, производя продукцию на экспорт. (...) "Санкции и контрсанкции сыграли положительную роль в развитии сельскохозяйственного сектора", - говорит главный аналитик "Черкизово" Рустам Хафизов. По его словам, внимание возросло, государственная поддержка увеличилась в полтора раза. "Мы получаем более выгодные кредиты, устаревшие стандарты быстро исправляются", - говорит он".

"(...) "Черкизово" покупает небольшие заводы по всей стране, строит новые фабрики и становится все крупнее. (...) Евгений Кузык 14 лет назад купил овечью ферму. Ездил из Москвы в Лукино, проложил к ферме дорогу, потом появилась инфраструктура. (...) Вначале ныне 40-летний мужчина сам сидел за рулем и доставлял мясо, сыр и пельмени на дом своим клиентам. (...) Государственная помощь? "Это как танцы с бубном. Слишком много усилий для слишком малого результата. Мы попробовали один раз и с тех пор бросили эту затею", - говорит он".

"Советский Союз жил за счет колхозов, крупных кооперативных хозяйств, и совхозов, государственных хозяйств. (...) После распада страны все больше пахотных земель приходили в запустение, было потеряно 35 млн гектаров сельскохозяйственных угодий - площадь размером с Германию. Большую и быструю прибыль приносил сырьевой сектор", - отмечает издание.

"Мы до сих пор сидим на трубе, и никто из министров не знает сельского хозяйства", - говорит Павел Грудинин, которого многие здесь знают как "клубничного короля" - и как соперника Путина на президентских выборах три года назад. Агробизнесмен завоевал симпатии людей своими призывами к социальной рыночной экономике и оказался на втором месте, набрав почти 12% голосов. Он хотел руководить Россией так же, как своим совхозом им. Ленина под Москвой".

"Грудинин не скрывает, что хочет возвращения старого Советского Союза, выступает как резкий критик рынка и в то же время является тем, кто получает от этого рынка прибыль. Он заманивает сотрудников богатой зарплатой, эквивалентной 1200 евро, льготным жильем, отпускными, поддержкой пенсионеров и пособиями на детский летний лагерь. (...) Статуи Ленина тоже не исчезли с территории его совхоза. Однако в последние годы Грудинин сократил штат на две трети, ему также пришлось продать землю. Он живет за счет сдачи в аренду дорогой земли, которую он не использует для сельского хозяйства - и вынужден снова и снова спасать свой совхоз от враждебного поглощения. Идут судебные разбирательства, и в настоящее время он собирает деньги с помощью краудфандинга, чтобы выплатить большие штрафы якобы за нарушения в ведении деятельности".

"Обычный для страны произвол правосудия", - говорит он и, наверное, мог бы часами ругаться на чиновников, которые "хотят только обогащаться". Успехи в сельском хозяйстве он считает "государственной пропагандой". "Здесь нет ничего своего, ни заводов сельскохозяйственной техники, ни доильных аппаратов, мы даже не можем получить яйца для инкубации. И чем здесь может похвастаться наше сельское хозяйство?", - говорит он. Технологии, по его словам, устарели, инвестиций в инфраструктуру нет, государственную помощь получают только окологосударственные агрохолдинги, - пишет Die Tageszeitung. - "Только когда сын фермера захочет стать фермером, наше сельское хозяйство будет хорошо развиваться", - говорит Грудинин".