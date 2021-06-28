Взорвали ли эти два шпиона склады с оружием в Чехии?

"Лишь на короткое время пожарная бригада проникла на горящий склад. Пожарные легли на пол, пытались ползти сквозь пламя и клубы дыма, - пишет немецкое издание Die Zeit о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. - Снова и снова происходили взрывы, говорится в отчете о задании. Двух рабочих, которым суждено было погибнуть здесь, они не нашли. "Потушить невозможно, мы уходим", - сообщили пожарные по радиосвязи".

"Когда-то это была закрытая армейская зона, но теперь государство сдавало ее в аренду частным оружейным компаниям. Здесь хранилось около 7 тыс. тонн снаряжения: пулеметы, боеприпасы, минометные снаряды, ракетное топливо".

"В 10:43 утра склад номер 16 взорвался. (...) В декабре 2014 года взорвался еще один склад. На этот раз - номер 12. В совпадение и судьбу здесь уже никто не верит", - отмечает издание.

"На основании "четких доказательств" предполагается, что к взрывам причастны шпионы из российской службы военной разведки ГРУ, заявил премьер-министр Андрей Бабиш на пресс-конференции в апреле 2021 года. (...) Были обнародованы фотографии паспортов двух мужчин. Их лица знакомы: именно их британцы обвиняют в нападении с применением яда на российского двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года".

"Картину преступления восстановить трудно. Прокуратура ведет расследование, материалы дела засекречены. Все, что осталось на месте преступления, - это дымящиеся, взрывоопасные обломки. Нет ни видеозаписей, ни отпечатков пальцев. И все же следы остались. Die Zeit изучил их вместе с чешским новостным журналом Respekt, ознакомился с документами, побеседовал с политиками, следователями и дипломатами. Если сложить кусочки головоломки вместе, то можно угадать контуры возмутительной операции спецслужб. Операции, выходящей далеко за пределы Чехии. И простирающейся вплоть до войны на востоке Украины", - говорится в публикации.

"11 октября 2014 года, за пять дней до взрыва, самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту Праги. С самолета сошли и два человека, которых чешские власти позже идентифицировали как Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, шпионов ГРУ. Для въезда в страну они, как сообщается, использовали те же фальшивые документы, что и четыре года спустя для миссии по отравлению Скрипаля в Англии. Эти двое, как утверждается, являются членами подразделения ГРУ под номером 29155, которое, по мнению экспертов, специализируется на силовых диверсионных операциях за рубежом".

"Через два дня после въезда в страну Мишкин и Чепига оказались в 280 километрах к востоку, в промышленном городе Острава. Точнее, в отеле Максимилиана Шимека (...). В 1980-х он приехал сюда из Канады, (...) купил полуразрушенную пивоварню, перестроил ее в отель Corrado и заполнил ее всевозможными антикварными безделушками и охотничьими трофеями", - повествует издание.

"Спустя семь лет он не помнит двух агентов. Но в журнале регистрации иностранных постояльцев гостиницы есть записи: с 13 по 16 октября 2014 года там указаны две фамилии и номера двух паспортов. Именно их использовали предполагаемые агенты для въезда в Прагу - и для полета в Великобританию к Скрипалю в марте 2018 года. Но что эти люди делали здесь, в двух часах езды от склада боеприпасов?".

"Чтобы понять это, нужно последовать за хозяином отеля - за дверь, охраняемую сигнализацией. Вы окажитесь в комнате, полной витрин, доходящих до потолка. Внутри - около 1200 единиц оружия. Исторические охотничьи ружья, восстановленные автоматы Калашникова, пистолеты различных калибров. За другой дверью - тир. "Для тех, кто останавливается здесь, - говорит Шимек, - в проживание включено 15 минут стрельбы". (...) Те двое россиян тоже посещали тир", - говорится в статье.

"Тир, вероятно, было не единственной причиной, по которой два агента остановились здесь. Больший интерес могли представлять деловые контакты. В 800 метрах от отеля Corrado находится компания Imex Group, специализирующаяся на продаже и экспорте оружия, которая в 2014 году арендовала в Врбетице склады боеприпасов, включая залы 12 и 16", - поясняет Die Zeit.

"Ее директором является некий Петр Б. Его компания поставляла владельцу отеля Шимеку оружие и боеприпасы. За день до взрыва торговец оружием Б. - согласно анализу данных его мобильного телефона - находился в непосредственной близости от отеля, где остановились агенты. В тот же день Б. отозвал своих сотрудников со склада боеприпасов. То, что Б. был в отеле и встречался с русскими, он отрицает. Тем не менее, следователи подозревают его. Они изучают вопрос о том, поддерживал ли директор той самой компании, склад боеприпасов которой был взорван, связь с предполагаемыми преступниками. И был ли он тем, кто отвез их в этот район за день до взрыва. Адвокат Б. называет это "чушью".

"Чешско-российские отношения достигли исторической низшей точки, - пишет издание. - Однако окончательное доказательство того, что агенты когда-либо проникали на склад боеприпасов, отсутствует. Два человека из ГРУ действительно уведомляли о посещении склада боеприпасов, используя поддельные документы. Они присылали копии паспортов с теми фотографиями, которые спустя годы следователи припишут российским агентам. Адвокат торговца оружием Петра Б. подтверждает уведомление о том, что эти два человека должны были осмотреть оружие, которое планировалось продать в Таджикистан. Но "инспекторы" так и не появились. То, что они находились в Чехии во время взрыва и что они в действительности были российскими агентами, выяснилось только в этом году".

"Остается вопрос о мотиве: почему Россия выбрала в качестве цели именно боеприпасы Петра Б.? У следователей есть подозрение: оружие из Врбетице, возможно, должно было быть поставлено врагам России. След ведет из Чехии через Болгарию на Украину. В залах 12 и 16 хранились боеприпасы и гранаты, которые компания Imex ранее продавала болгарскому торговцу оружием по имени Емельян Гебрев. Он, в свою очередь, снабжал украинские вооруженные силы - в то время, когда на востоке страны обострялись бои с пророссийскими сепаратистами", - указывает издание.

"На вопрос Die Zeit болгарин Гебрев подтвердил, что в 2014 году он заключил и частично выполнил контракт на поставку боеприпасов на Украину. Однако Гебрев, как и его чешский деловой партнер, подчеркивает, что боеприпасы со складов 16 и 21 не предназначались для Украины. На то, что Гебрев был в центре внимания российской военной разведки, указывает болгарское расследование. В 2015 году торговец оружием пережил две атаки с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". В 2020 году прокуратура Болгарии обвинила в совершении нападения трех офицеров из подразделения ГРУ под номером 29155. Позднее расследование было прекращено. В Болгарии также взрывались склады боеприпасов. Местная прокуратура подозревает, что между нападением с применением яда на Гебрева и уничтоженными складами есть связь".

Сын одного из погибших работников склада Вратислава Гавранека, Ондржей Гавранек, все же надеется на расследование. "Возможно, добавляет Гавранек, смерть его отца все же обретет какой-то смысл, если политики в Чехии и Европе теперь наконец-то поймут опасность, исходящую от России", - пишет Die Zeit.