Смелые российские протестующие, и почему Британия причастна к вопиющей коррупции Путина

"Путин слегка ослабил хватку: в эти выходные десятки тысяч россиян вышли на улицы на демонстрации по всей огромной стране, - сообщает публицист Эдвард Лукас в Daily Mail. - Сотни были арестованы в результате жесткого полицейского разгона, вызвавшего общественное возмущение и международное негодование".

"Вчера ЕС присоединился к США, осудив массовые аресты как "неприемлемые" и обвинив правительство Путина в лишении народа "базовой свободы выражения", - говорится в статье. - Российские власти ответили заявлением, что многим протестующим заплатили за участие в протестах и это был акт преднамеренной "провокации".

"Оптимисты надеются, что эти протесты могут быть первым толчком землетрясения, которое стряхнет тирана с насиженного места", - передает Лукас.

"Состоявшиеся в эти выходные демонстрации показали храбрость и сопротивление, - говорится в статье, - но они недостаточно велики, чтобы от них зазвенели окна Кремля. Это дает Путину много место для маневра. Он может более жестко расправиться с оппозицией. Он также может использовать компромат - шантаж. Несколько ведущих оппозиционных фигур уже публично унизили с помощью секс-видео".

"Между тем единственная реальная угроза режиму Путина находится вовне, - полагает автор. - Если мы на Западе перестанем отмывать неправедно нажитые доходы Кремля, его бизнес-модель развалится. Потому что деньги, украденные в России, проходят через лондонский Сити и другие финансовые центры. Наши банкиры, адвокаты и бухгалтеры - безликие сообщники обворовывания России Кремлем".

"Русские поняли, что при всех наших разговорах о высоком Великобритания - место, где можно купить респектабельность, - указывает Лукас. - США и Эстония начали расправляться с потоком коррупционной наличности. Если мы в Великобритании хотим пошатнуть зловещего кремлевского тирана, мы должны последовать их примеру. В противном случае станет ясно, что все наши разговоры о свободе и справедливости для многострадального российского народа - пустой звук".