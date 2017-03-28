Человек, бросивший вызов Путину

Критик Кремля Алексей Навальный планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, соперничая с Владимиром Путиным, и массовые протесты, прокатившиеся по стране в конце прошлой недели, свидетельствуют о том, что к нему следует относиться серьезно, пишет обозреватель Die Presse Юлия Раабе.

15 суток ареста и штраф примерно в 320 евро - такой ценой обошлась Навальному "его маленькая победа против режима", говорится в статье. Более 60 тыс. человек в более чем 80 российских городах вышли на улицы в воскресенье в знак протеста против коррупции.

"За год до президентских выборов 40-летний адвокат доказал, что он способен сделать так, чтобы к нему прислушались, - комментирует журналистка. - По единогласным оценкам экспертов, нынешние протесты стали крупнейшими после того, как в конце 2011 года несколько десятков тысяч россиян выходили протестовать против предполагаемых подтасовок на парламентских выборах". Новые протесты "шефу Кремля вряд ли понравились", пишет автор. "Ожидаемо отреагировали и правоохранительные органы: в Москве, по официальным данным, были задержаны 600 человек; по информации правозащитников - более тысячи", - говорится в статье.

Навальный сделал борьбу с коррупцией делом своей жизни, задевая нерв, прежде всего, жителей крупных городов. "Нас устраивает, что 88% богатства страны принадлежат одной десятой населения?" - спрашивает он. Он называет правящую партию "Единая Россия" "партией жуликов и воров", передает Раабе.

"Вначале активист привлекал внимание общественности к коррупции в высших эшелонах власти в своем блоге, а с 2011 года в основанном им "Фонде по борьбе с коррупцией" работают 30 сотрудников, которые прочесывают груды бумаг и цифровой информации в поисках указаний на факты подкупа или незаконного обогащения. Так Навальный вступил в конфронтацию с самыми влиятельными людьми в государстве", - замечает Раабе.

"Среди тех, кого Навальный открыто обвинил в коррупции, - бывший глава "РЖД" и друг Путина Владимир Якунин, министр обороны Сергей Шойгу и генпрокурор Юрий Чайка. Не обошел вниманием активист и самого Путина: год назад он обвинил президента в нарушении антикоррупционного законодательства. Зять президента Кирилл Шамалов является совладельцем нефтеперерабатывающей компании "Сибур", - сообщает газета.

А в начале марта, продолжает автор, Навальный опубликовал 50-минутное видео, которое предположительно доказывает коррупционные махинации премьер-министра Дмитрия Медведева: как удалось выяснять фонду Навального, через сомнительную сеть неправительственных организаций тому удалось обрасти богатствами как на территории России, так и за границей. Фильм уже просмотрен более 12 млн раз, и Медведев стал одной из центральных тем нынешних протестов, говорится в статье.

Пока неясно, сможет ли Навальный принять участие в президентских выборах 2018 года - против него велось несколько уголовных дел, последнее закончилось вынесением вердикта, предусматривающего условный срок.

Подобный вердикт, по мнению экспертов, указывает на то, что Кремль до конца не решил, как реагировать на выдвижение Навальным своей кандидатуры на предстоящих выборах. "Однако недавние протесты показали, что юриста, без труда набравшего на выборах мэра Москвы в 2013 году 27% голосов, следует воспринимать всерьез", - резюмирует Раабе.