Феноманы: очарованные шумом фена для волос

"Проведите эксперимент", - советует читателям испанская газета El Mundo. Журналист Лукас де ла Каль рекомендует попробовать сосредоточиться в момент, когда рядом шумит фен. "Если шум вас раздражает, выключите фен, как сделал я, когда начал писать эту статью. Но если этот шум вас не отвлекает, если вы замечаете, что он вам даже нравится, помогает расслабиться, то, возможно, вы можете вступить в растущий круг избранных, которые жить не могут без звуков фена", - говорится в статье.

Издание поясняет: в разных странах мира есть люди, которые пользуются феном, чтобы уснуть, убаюкать маленьких детей или расслабиться после трудного рабочего дня. "Официального названия для их зависимости не существует, и мы решили именовать их "феноманами". Их больше, чем вы думаете: они боятся, что их сочтут странными, и предпочитают не афишировать свою привязанность", - говорится в статье.

Журналисты взяли интервью у пяти испанцев-феноманов. "Мне 43 года, и я испытываю зависимость от шума фена, - признается 43-летний Альфонсо, работающий в монтажном цеху. - Я его ненадолго включаю, когда вечером прихожу домой. Часто включаю по ночам, когда нервничаю, а надо спать ложиться". Боясь, что из-за фена может случиться пожар, Альфонсо скачал мобильное приложение, которое воспроизводит различные звуки. "Шумы ливня, вентилятора и пылесоса мне тоже нравятся. Но шум фена - нечто уникальное. Меня чарует эта постоянная и острая частота колебаний", - замечает он.

37-летний Роберт вначале увлекался еще более необычным шумом - дыханием Дарта Вейдера из "Звездных войн". "У меня на мобильнике была его запись, на 50 минут, - говорит он. - Но однажды я пошел в парикмахерскую, и, пока сидел в очереди, задремал под звуки фена, которым сушили волосы одной даме".

Издание поясняет: "У Роберта синдром гиперактивности, фен помогает ему успокоиться". Дети подарили ему на Рождество маленький фен, и он берет его с собой в офис, где работает бухгалтером. Роберт закрывается в туалете и слушает звук фена. Один врач пояснил ему: "Это называется "белый шум", он изолирует от других звуков окружающей среды".

Лола Ровати, редактор сайта Bebé y Más, написала, что случайно обнаружила: ее маленькая дочь засыпает под звук фена. "Через две-три минуты, причем во рту у нее не было соски, ее глазки закрылись, как по волшебству", - сообщила она.

Мария Лус Гарсиа, заведующая педиатрическим отделением университетской клиники Северо Очоа де Леганес, поясняет: это жужжание "изолирует тебя от остальных звуков окружающей среды, в нем нет резких изменений высоты тона, поэтому оно в итоге действует расслабляюще и помогает заснуть".

В британском научном журнале Archives of Disease in Childhood опубликовано исследование, которое подтвердило: 80% младенцев засыпают через 5 минут после того, как начинает звучать какой-либо из "белых шумов".

Психолог Бертран Регадер предполагает: "Осмелюсь заключить, что это как-то связано со звуками, которые мы привыкаем слышать в утробе матери". "Он достаточно похож на звук, который издают жидкости, текущие в брюшном отделе", - считает эксперт.

Регадер отметил, что сам расслабляется от белого шума, так как страдает синдромом звона в ушах. Он также почти ежедневно слушает так называемый "розовый шум", более громкий и мощный, чем "белый".

Аманда стала феноманкой еще в детстве. "У меня бывают мигрени, и, как ни странно, когда я ставлю видеозапись фена, во многих случаях боль утихает или, как минимум, слабеет: мне словно бы делают массаж головы", - говорит она.

Хорхе готовится к экзаменам под "белые шумы": не только фена, но и посудомоечной машины, поезда, сильного ливня, разбрызгивателя и кондиционера.

Автор одного из самых известных исследований о пользе "белого шума" - невролог из Стэнфордского университета Клет Кушида, специалист по лечению бессонницы. "Он эффективен не для всех, а только для тех, кому трудно забыться сном, потому что вокруг что-то движется; "белый шум" помогает им заглушить звуки, которые мешают", - заверял Кушида.

Издание сообщает, что есть и другая разновидность феноманов - те, кто лечит горячим воздухом боль в суставах. Лю Чжень, физиотерапевт и специалист по традиционной китайской медицине, автор книги "Терапия феном", утверждает: "Этот метод усиливает кровообращение, расслабляет мускулы и способствует заживлению травм".