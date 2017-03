28 марта 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Антикоррупционные протесты лишили блеска запланированную коронацию Путина "Ожидающееся в следующем году переизбрание президента Владимира Путина стало принимать оттенок коронации, - отмечает Макс Седдон в The Financial Times. - Однако размах антикоррупционных протестов, прошедших по всей России в воскресенье, обнажил на удивление глубокое недовольство Путиным - и это когда Кремль прокладывает для него путь к новому шестилетнему сроку, начиная с 2018 года". "Воскресные протесты показали уровень общественного гнева, который Путину и его ближнему кругу придется принять в расчет, даже если способность Навального и его сторонников сохранить организованную оппозицию будет под вопросом", - говорится в статье. "Выборы состоятся через год, а их прежний план не годится, - сказал Глеб Павловский, "бывший кремлевский специалист по политической рекламе", как пишет автор. - Планировался громкий триумфальный референдум о том, как Путин велик. Теперь им придется пересмотреть все это". Автор отмечает, что воскресные протесты отличались от прошедших в 2011 году и тоже (частично) организованных Навальным. "Один примечательный момент - относительная юность демонстрантов. Многим меньше 25 лет, большинство из них слишком юны, чтобы участвовать в прошлой волне или по-настоящему помнить какого-либо иного правителя, кроме Путина, который был либо президентом, либо премьер-министром с 2000 года", - указывает журналист. "Кроме того, протестующие пошли наперекор полицейским запретам и вышли на улицы в городах, считавшихся бастионами поддержки Кремля", - говорится в статье. Протест в родном городе Путина Санкт-Петербурге был, по некоторым оценкам, еще многолюднее московского. И в Махачкале - городе в Дагестане, который дал Путину 92% поддержки в 2012 году, - тоже состоялась демонстрация. "Наш народ как будто вышел из спячки, в которой был много лет", - сказал участник протеста в Дагестане Денис Черышев - 22-летний программист. Источник: Financial Times