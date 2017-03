28 марта 2017 г. Мэдлин Роуч | The Guardian Российские власти "заключают крымских татар в психиатрические больницы" "Адвокаты и правозащитники заявляют, что российские власти в Крыму помещают все больше правозащитников в психиатрические больницы и подвергают их психологическому давлению", - пишет Мэдлин Роуч в британской The Guardian. "После аннексии региона три года назад множество активистов из числа этнических татар, которые выступают против оккупации, были арестованы и подвергнуты насилию и заключению в устаревших заведениях для душевнобольных", - сообщает автор, ссылаясь на Роберта ван Ворена, голландского правозащитника и политолога. "За последние несколько лет количество эпизодов значительно возросло, особенно в том, что касается крымских татар и украинских активистов, противостоящих российской аннексии", - заявил ван Ворен. Как сообщил автору Эмиль Курбединов, известный крымский адвокат, "в период с декабря по февраль 10 крымских активистов были принудительно направлены в психиатрическую больницу в Крыму". По информации адвоката, "четверо из них все еще там остаются, а шестерых перевели в тюрьму". По словам Курбединова, крымские активисты содержатся в психбольницах в ужасных условиях. "Некоторых помещают в изоляцию и отказывают им в таких основных нуждах, как доступ к туалету. Другие живут в помещении со множеством людей, страдающих тяжелыми душевными расстройствами", - рассказал адвокат. "Все крымские активисты были арестованы по подозрению в причастности к "Хизб ут-Тахрир"*, которую Россия объявила террористической группировкой, - сообщает издание. - Харьковская правозащитная группа утверждает, что нет свидетельств, указывающих на связь организации с терроризмом, а также нет доказательств членства упомянутых мужчин в этой группе". По мнению психиатра Юрия Савенко, руководителя Независимой психиатрической ассоциации России, злоупотребление психиатрией в российских уголовных процессах не является чем-то необычным. "В уголовных процессах, где нет конкретных доказательств, - сказал он, - [вместо сбора доказательств] для экономии времени и сил прибегают к психиатрической экспертизе". *"Хизб ут-Тахрир" - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian