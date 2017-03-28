Джаред Кушнер идет в гору в Белом доме, и он должен прояснить вопросы по России

Трамп объявил, что его зять возглавит Офис по американским инновациям, и в тот же день стало известно, что Кушнер вызвался дать показания в сенатском комитете по поводу контактов с российским послом Сергеем Кисляком и Внешэкономбанком.

"Хорошо это или плохо, но Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и его старший советник, снова оказался в центре внимания в понедельник, - пишет Сабрина Сиддики в британской The Guardian. - В то время как президент США назначил его на новую должность в Белом доме, стало известно, что Кушнер даст свидетельские показания перед комитетом Сената, расследующим российское вмешательство в прошлогодние выборы".

Как сообщает журналистка, "в понедельник было заявлено о создании Офиса по американским инновациям Трампа во главе с Кушнером для усовершенствования федерального правительства при помощи вклада частного сектора". Инициатива была презентована публике в тот же день, когда стало известно, что Кушнер будет давать свидетельские показания перед Комитетом по разведке Сената.

"Предложение Кушнера предстать перед комитетом Сената вызвано его встречей с Сергеем Кисляком, российским послом в США, - говорится в статье. - На встрече в небоскребе "Трамп-тауэр" также присутствовал бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который покинул пост в администрации Трампа после того, как он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса касательно природы обсуждений с Кисляком".

Автор добавляет, что "позднее в понедельник российский банк, на который распространяются западные санкции в связи с российским вторжением на Украину, также признался, что его руководители встречались с Кушнером во время предвыборной кампании".

По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, во встрече Кушнера с российским послом нет ничего "предосудительного". Спайсер добавил, что Кушнер "сам предложил" ответить на вопросы сенатского комитета, сообщает газета.

Неназванный чиновник администрации заявил: "Во время предвыборной кампании и переходного периода Джаред Кушнер выполнял роль официального первичного контактного лица для иностранных правительств и чиновников" и, "принимая во внимания эту роль", он "вызвался побеседовать" с Комитетом по разведке Сената во главе с сенатором-республиканцем от Северной Каролины Ричардом Бурром. Как сообщил сам Бурр в совместном заявлении с ведущим представителем Демократической партии в комитете, дата слушаний пока обсуждается.

"Руководители Внешэкономбанка (ВЭБ) провели переговоры с Кушнером в формате road show в прошлом году", - сообщает Сиддики, ссылаясь на новость, опубликованную в понедельник агентством Reuters, которое цитирует заявление самого банка, полученное по электронной почте. Согласно этому заявлению, имели место встречи "с рядом представителей крупнейших банков и бизнес-компаний США, включая Джареда Кушнера, главу Kushner Companies". ВЭБ отказался уточнить место и даты встреч, добавляет автор.

Согласно агентству Reuters, которое ссылается на американских чиновников, Кушнер встретился в декабре с Сергеем Горьковым, председателем Внешэкономбанка, говорится в статье. "Представительница Белого дома Хоуп Хикс подтвердила факт встреч, заявив, что не обсуждалось ничего значительного", - пишет издание.

Горьков был назначен главой ВЭБ в начале 2016 года Владимиром Путиным. Он окончил академию ФСБ и был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", согласно сведениям на сайте банка, передает журналистка.

В американском издании Foreign Policy уточняется, что именно во Внешэкономбанке "работал "под неофициальным прикрытием" в качестве банкира Евгений Буряков, который на самом деле сотрудничал с российской разведкой". Издание добавляет, что "американский прокурор Прит Бхарара, который в марте 2016 года объявил о признании вины Буряковым, был уволен Белым домом в марте этого года".

"Кушнер, муж старшей дочери Трампа - Иванки, проявил себя как негромкая сила в Белом доме, который сейчас отличается театральностью в стиле телевизионных реалити-шоу", - отмечает автор. Однако "он считается одним их немногих, кто действительно имеет влияние на президента и является в чем-то родственным ему по духу, несмотря на напыщенность поведения Трампа на публике. Кушнер, как и тесть, родился в семье магната недвижимости и продолжил семейный девелоперский бизнес в Манхэттене", говорится в статье.

"Когда Кушнер был назначен старшим советником в администрации Трампа, во главу его повестки была поставлена ближневосточная дипломатия", - сообщает автор. Однако "эта задача, как кажется, теперь отошла на задний план, уступив место приведению в порядок федерального правительства".

Как отметил в беседе с автором статьи Хэнк Шейнкомпф, стратег Демократической партии в Нью-Йорке, "перемена позиции Кушнера свидетельствует о переломном моменте начального периода президентства Трампа".

"По мере того как у президента нарастают проблемы и он все меньше может продемонстрировать на посту президента, круг сужается, - отметил Шейнкомпф. - Президент попытается найти людей, которые могут его защитить, и Джаред - один из них. И чем сложнее будет ситуации, тем важнее будет становиться его роль".