28 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кремль пока не решил, как быть с протестами и Навальным Мировые СМИ активно комментируют демонстрации против коррупции, которые состоялись в России 26 марта по инициативе оппозиционера Алексея Навального. Конечно, "Путин сможет помешать блогеру баллотироваться на выборах", пишет La Repubblica, но "две пилы, присутствующие на эмблеме блога "РосПил", укоротили ножки имперского трона, который до воскресенья казался высоченным". "Что следует делать Путину в связи с этими протестами" - так озаглавлена редакционная статья Bloomberg View. "Прочность власти Путина чересчур зависима от той самой коррупции, которая все сильнее испытывает терпение россиян. Если он не найдет способ решить проблемы, которыми недовольны россияне, все плохо кончится и для Путина, и для страны", - говорится в статье. Издание считает: если россияне не увидят способа добиться перемен, они устроят революцию, "а в результате может установиться режим еще похуже путинского". По мнению издания, президентские выборы дают Путину "шанс сделать маленький шаг в правильном направлении". Разрешение Навальному баллотироваться обеспечит россиянам "клапан" для выражения недовольства, упрочит легитимность того, кто победит на выборах, и, возможно, даже генерирует свежие решения проблем России. "Если Путин верит в свой заоблачно-высокий рейтинг, зачем ему бояться какой-то слабой конкуренции?" - пишут авторы статьи. "Российское протестное движение пробудилось вновь" - заявляет в заголовке The Financial Times. "Несмотря на то, что рейтинг президента, по-видимому, остается высоким с тех пор, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, протесты - знак, что российское общество сильно недовольно аморальностью "верхов", - пишет издание, подразумевая акции 26 марта. Возрождение протестного движения ставит Кремль перед вопросом, следует ли допускать Алексея Навального к участию в выборах. "Решение этих вопросов - дело самой России. Но западные страны должны посодействовать борьбе с коррупцией, обуздав использование международной финансовой инфраструктуры и офшорных "убежищ" для отмывания российских денег. Запад также должен по-прежнему высказываться в защиту конституционных прав россиян", - пишет газета. "Это не поддержка смены режима, вопреки утверждениям Москвы. Смысл в том, чтобы оказать моральную поддержку многочисленным россиянам, которые мечтают о более справедливой системе, в большей мере основанной на законе", - отмечает издание. "Президент Путин оказался под давлением" - таков заголовок в The New York Times. "Как доказали протесты в Москве и других городах в это воскресенье, президенту Путину не удалось сломить дух и мужество российских граждан, которые готовы сопротивляться излишествам его режима, не считаясь с опасностью понести за это кару", - говорится в статье. По мнению издания, после воскресных событий Путину следует призадуматься: "Если учесть экономические, демографические и другие проблемы России, Путин не может быть уверен, что сумеет контролировать будущее, даже если он контролирует ситуацию в настоящий момент". "Штурм дворцов" - так озаглавлен комментарий The Times. "Сто лет назад революционеры-большевики взяли штурмом Зимний дворец. Сегодня те, кто протестует против российского режима, отправляют беспилотники-разведчики в полет над роскошными усадьбами представителей элиты и разжигают народное недовольство, размещая видеозаписи в интернете", - говорится в статье. Газета дает рекомендацию: "Российской правящей элите необходимо не сажать протестующих за решетку, а срочно обратить внимание на коррупцию в самом сердце государства. Великобритания может кое-чем помочь. В феврале Палата общин внесла поправку в проект Закона о криминальных финансах, санкционирующий замораживание активов россиян (и граждан других стран), нарушающих права человека. Как только законопроект будет принят, его следует непоколебимо применить против клептократов из Кремля". Газета The Wall Street Journal посвящает редакционную статью под названием "Человек, которого больше всего ненавидит Путин" Алексею Навальному. "Владимир Путин хотел бы внушить миру, что политическая оппозиция, о которой стоит говорить, в его стране отсутствует; но противники препятствуют этому. В прошлые выходные российские оппозиционные силы провели крупнейшие с 2011 года продемократические акции протеста, а кремлевский сильный правитель ответил на них гонениями, в том числе задержанием и арестом Алексея Навального - ведущего борца с коррупцией в стране", - пишет издание. "Недавние аресты (так в оригинале. - Прим. ред.) Навального произведены после того, как в феврале он был признан виновным по сфабрикованным обвинениям в хищении. Приговор означает, что ему 10 лет запрещено баллотироваться на выборные должности, и это самая четкая на данный момент примета того, что Путин боится харизматичного 40-летнего юриста, который заявил о желании баллотироваться в президенты в 2018 году в качестве соперника Путина. Навальный - храбрый человек, так что не удивляйтесь, если до дня выборов его еще много раз арестуют или сделают что-то похуже", - говорится в статье. Испанская El Pais, со своей стороны, дает рекомендации президенту Путину: не следует игнорировать обеспокоенность десятков тысяч россиян, которые вышли на манифестации в воскресенье. "Вместо того чтобы обвинять Навального в неподчинении властям и подстрекательстве к насилию, российские суды могли бы рассмотреть неотразимые доказательства, собранные самим Навальным, по вопросу об "империи недвижимости" Медведева, финансируемой олигархами и другими непрозрачными группами интересов", - говорится в статье. "Вместо того, чтобы нападать на офис ФБК, задерживать нескольких сотрудников и реквизировать накопленные материалы, полиция должна была поработать на расследование схемы, которая вызывает оправданное и сильнейшее беспокойство населения", - пишет издание. "Чем пытаться влиять на чужие системы, российскому президенту следовало бы сосредоточиться на реорганизации своей системы, которая все больше отдаляется от методов демократии", - рекомендует газета. "Критики российского режима падают замертво, но их недовольство не убьешь", - пишет The Washington Post. Издание напоминает об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова, а также отмечает: "21 марта Николай Горохов, адвокат родственников разоблачителя Сергея Магнитского, упал с четвертого этажа в своем многоквартирном доме и получил серьезные травмы". "Это лишь очередные звенья в цепочке насилия и смертей среди тех, кто критикует Путина и его режим", - продолжает газета, упоминая имена Бориса Немцова и Александра Литвиненко. На взгляд издания, акции протеста, которые состоялись по призыву Навального, "четко продемонстрировали, что российское государство и общество вновь раскололись. Государство находится в руках Путина и его приятелей, которые у власти обогащаются сами, нейтрализуют своих противников и вызывают ОМОН для подавления инакомыслия. Российское общество - как минимум, его часть - видит путинский режим таким, какой он есть. В воскресенье на улицах то, как эти люди понимают ситуацию, невозможно было отрицать, а их недовольство - невозможно убить". Американская Boston Herald считает, что протесты против Путина - экзамен для Госдепартамента США. "Когда в России оказались под арестом сотни человек (в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный) за "преступление", состоявшее в мирных протестах против правительственной коррупции, президент Трамп, может, наконец-то пересмотрит свое восторженное отношение к Владимиру Путину?" - вопрошает газета. Издание признает, что в воскресенье вечером Госдеп США осудил действия российских властей в ситуации с демонстрациями. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Спайсер зачитал официальное заявление, осуждающее эти действия, и призвал немедленно освободить протестующих. Однако в статье говорится: "Друзья демократии во всем мире, но особенно в России, восемь лет наблюдали бездействие и нравственную "гибкость" Белого дома. Может быть, хватит?" Газета The Christian Science Monitor нашла "Образец для россиян, которые настроены против коррупции". Почему 26 марта 60 тыс. россиян (по приблизительным оценкам) вышли на акции против коррупции? Авторы редакционной статьи видят несколько резонов: "Президент Путин остается популярным, но мишенью протестов был его премьер-министр и протеже Дмитрий Медведев". С 2013 года уровень благосостояния россиян снизился в среднем на 42%. "Это преимущественно результат политики Путина", - считает издание. "Но, возможно, есть и другая причина. В одной из бывших советских республик - соседней Грузии - антикоррупционные протесты увенчались примечательным успехом, и многие россияне обратили внимание на этот факт", - говорится в статье. Напомнив о реформах, которые были проведены в Грузии после "революции роз" 2003 года, газета сообщает: "В 2016 году Грузию сочли одной из наименее коррумпированных стран Центральной Азии и Европы". Издание признает, что в Грузии остаются проблемы с коррупцией, но полагает, что там произошла "революция в мышлении". "Антикоррупционные протесты в Москве были неожиданными. Кремль, по-видимому, пока не знает, как бороться с ними", - пишет обозреватель немецкой Handelsblatt Андре Баллен. Поводом послужил обнародванный в марте "Фондом борьбы с коррупцией" блогера Алексея Навального фильм про российского премьер-министра Дмитрия Медведева под названием "Он вам не Димон". Фильм "стал настоящей бомбой", причем представленные в нем обвинения в коррупции основываются не на рассказах местных жителей, а подтверждаются документами. "Аэросъемка считающейся совершенно секретной недвижимости Медведева наводит на мысль, что Навальному с поиском компромата помогла одна из российских спецслужб", - пишет Баллен. "В принципе, это не удивительно, так как борьба за власть внутри российской элиты - известный факт. Не особо любят Медведева и среди российской оппозиции: имидж экс-президента серьезно пострадал из-за его бездействия и многочисленных ошибок во время публичных выступлений", - продолжает журналист, напоминая о разговоре Медведева с крымское пенсионеркой, во время которого премьер заявил, что "денег нет, но надо держаться. Всего хорошего!" "Правительство явно не ожидало, что оппозиция сконцентрируется на коррупции и Медведеве, - продолжает Баллен. - Самый верный признак неуверенности Кремля - это новости о протестах в государственных СМИ, а точнее - их отсутствие". К примеру, прокремлевские газеты написали о них лишь мельком, а государственное телевидение вообще промолчало: в еженедельной программе "Вести недели" о демонстрациях не было не сказано ни слова. "Вероятнее всего, там пока не понимают, как следует сообщать о протестах", - говорится в статье. Подобных "протестов Россия не видела уже несколько лет", пишет корреспондент Die Welt Юлия Смирнова об антикоррупционных акциях от Санкт-Петербурга до Владивостока. В 2012 году протесты были жестоко подавлены, а законы о демонстрациях серьезно ужесточены. Вплоть до последнего времени "люди молча терпели ухудшение экономической ситуации в связи с падением цен на нефть и санкциями, а пропаганда, восхвалявшая военные и внешнеполитические успехи России, страх перед ужесточившимся наказанием и отсутствие веры в возможность скорых политических изменений удерживали их от того, чтобы выходить с протестами", говорится в статье. Но воскресные события показали, что "оппозиция все же способна на мобилизацию людей", продолжает Смирнова. Протестующие последовали призыву оппозиционера Алексея Навального: в начале марта он и его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовали фильм-расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве и его "коррупционной империи" из вилл, роскошных яхт и виноградников в Италии, которыми управляют подставные лица. Символами протеста стали желтые резиновые уточки, намекающие на дом для уток на одной из дач Медведева, и модные кроссовки, которые любит покупать российский премьер, добавляет журналистка, озаглавившая статью "Путину неожиданно приходится опасаться за свою власть". "За год до президентских выборов 40-летний адвокат доказал, что он способен сделать так, чтобы к нему прислушались", - пишет обозреватель Die Presse Юлия Раабе. Навальный сделал борьбу с коррупцией делом своей жизни, задевая нерв, прежде всего, жителей крупных городов. "Нас устраивает, что 88% богатства страны принадлежат одной десятой населения?" - спрашивает он. Он называет правящую партию Единая Россия "партией жуликов и воров", передает Раабе. "Вначале активист привлекал внимание общественности к коррупции в высших эшелонах власти в своем блоге, а с 2011 года в основанном им "Фонде по борьбе с коррупцией" работают 30 сотрудников, которые прочесывают груды бумаг и цифровой информации в поисках указаний на факты подкупа или незаконного обогащения. Так Навальный вступил в конфронтацию с самыми влиятельными людьми в государстве", - замечает Раабе. "Среди тех, кого Навальный открыто обвинил в коррупции, - бывший глава "РЖД" и друг Путина Владимир Якунин, министр обороны Сергей Шойгу и генпрокурор Юрий Чайка. Не обошел вниманием активист и самого Путина: год назад он обвинил президента в нарушении антикоррупционного законодательства", - сообщает газета. Пока неясно, сможет ли Навальный принять участие в президентских выборах 2018 года - против него велось несколько уголовных дел, последнее закончилось вынесением вердикта, предусматривающего условный срок. По мнению экспертов, это указывает на то, что Кремль до конца не решил, как реагировать на выдвижение Навальным своей кандидатуры. "Однако недавние протесты показали, что юриста, без труда набравшего на выборах мэра Москвы в 2013 году 27% голосов, следует воспринимать всерьез", - полагает Раабе. "После 17 лет абсолютного господства трон царя начинает поскрипывать. Владимир Путин думал, что он окончательно изгнал дух уличных протестов 2012 года, применив к инакомыслящим массовое подавление в стиле Брежнева", - пишет в La Repubblica журналист Паоло Гаримберти, бывший президент государственной телерадиокомпании RAI. "Оппозиция, уже и без того разрываемая междоусобным соперничеством в лучших диссидентских традициях самобичевания советских времен, была в удручающем состоянии, без лидеров и программ", - говорится в статье. "Но дух протестов, прежде всего благодаря циркуляции новостей в сети, запущенной Навальным, вдруг вновь материализовался в воскресенье, и в более масштабной и угрожающей форме, чем пять лет назад", - пишет автор. Между тем на последней встрече дискуссионного клуба "Валдай" иностранные корреспонденты "уловили сигналы того, что вера Путина в свое переизбрание в 2018 году не столь непоколебима, как прежде". Подтверждением этого стало поручение Алексею Кудрину, бывшему министру финансов, впавшему в немилость из-за его реформаторских, "слишком либеральных" наклонностей, подготовить план структурных реформ с сильным акцентом на коррупции, говорится в статье. "Таким образом, - продолжает Гаримберти, - был подчеркнут решающий момент для будущности царя: это даже не новый старт для экономики и не низкие зарплаты среднего класса, а коррупция господствующей номенклатуры. Через 17 лет правления Путин, видимо, понял, что народ, пострадавший от кризиса, обострившего разрыв между богатыми и бедными, больше не может терпеть экономическое хулиганство, вульгарное и показное самовластие государственных бояр, которыми президент себя окружил и при участии которых построил свою власть". Конечно, "Путин сможет помешать блогеру, который остался его единственным соперником, баллотироваться на выборах", пишет автор. Услужливый московский суд подтвердил обвинительный приговор 2013 года, после того как он был аннулирован Верховным судом России, а потому кандидатура Навального может быть признана недействительной, говорится в статье. Однако вряд ли Путин "сможет заткнуть ему рот и избежать того, чтобы две пилы, присутствующие на эмблеме блога "РосПил", укоротили ножки имперского трона, который до воскресенья казался высоченным".