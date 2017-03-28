Поддержка курдов Россией препятствует турецкому вторжению в Сирию

Москва и Анкара предпочитают разные варианты продолжения войны в Сирии, пишет корреспондентка Le Monde в Стамбуле Мари Жего.

"В начале марта Турция гордо заявляла о своем желании купить системы ПВО С-400 у России, тогда представлявшейся в ее глазах не менее важным стратегическим партнером, чем Евросоюз и НАТО. Идиллия сильно нарушилась с тех пор, как в понедельник 20 марта российские войска высадились в провинции Африн на северо-западе Сирии. Эта территория, прилегающая к турецкой границе, контролируется курдскими отрядами народной обороны (YPG), вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), обе организации расцениваются Анкарой как "террористические", - говорится в статье.

"Российское военное присутствие в Африне - настоящий удар ножом в спину турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который не был предупрежден своим "другом" Владимиром Путиным. То, что Москва позиционирует себя как защитница YPG и PYD, братских организаций Рабочей партии Курдистана (PKK), запрещенной в Турции, является серьезным ударом. "Мы огорчены интересом, проявленным Россией и США в отношении террористической организации YPG", - сокрушался президент Эрдоган 23 марта. Все же эту реакцию можно счесть довольно сдержанной, если сравнивать ее с потоком брани, обрушившимся на его европейских союзников, особенно на руководителей Германии и Нидерландов, когда Эрдоган дошел до того, что обозвал их "пособниками терроризма" и "нацистами" за то, что турецким министрам было отказано проводить кампанию в его пользу в Роттердаме и Кельне", - комментирует журналистка.

"Первая трещина в российско-турецких отношениях проявилась во время мирных переговоров в Астане (Казахстан) в конце января, когда русские предложили проект конституции для Сирии, где предусматривалась определенная степень автономности для курдов. Затем что-то пошло не так в ходе последней встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 10 марта. Кремль выразил недовольство тем, что турецкая армия в феврале захватила Эль-Баб, сирийский стратегически важный город, отнятый у организации "Исламское государство"*. В соответствии с соглашениями, подписанными между Москвой и Анкарой, турецкая армия после взятия Эль-Баба должна была уступить город войскам Башара Асада", - передает Жего.

"Особенно поразительным показалось то, что русские и американцы встали поперек дороги турецкой армии и ее союзников - сирийских повстанцев на подступах к Манджибу", - говорится в статье.

"Фактически турецкое военное вторжение в Сирии завершилось. У Турции было две цели: очистить подступы к своей границе от джихадистов ИГИЛ* и не допустить, чтобы сирийские курды устроили смычку между своими восточными и западными кантонами. Первая цель достигнута, вторая - за пределами досягаемости", - сообщает автор статьи.

"Вашингтон и Москва превращают YPG в главного игрока в этом регионе и тем самым усиливают легитимность PKK, в то время как на юго-востоке Турции с новой силой вспыхнула война между курдскими повстанцами и турецкой армией", - говорится в материале. С этого момента Турция столкнулась с "самой большой проблемой для своей безопасности, с которой ей пришлось справляться со времен Второй мировой войны", пишет Аарон Штейн, американский эксперт по Турции и старший научный сотрудник центра Рафика Харири по Ближнему Востоку при Атлантическом совете.

"Турция боится агрессии со стороны PYD. Потребуются гарантии того, что турецкие интересы будут соблюдены и что PYD привлечет к участию в управлении курдскими кантонами другие политические течения, но, безусловно, это дело не завтрашнего дня", - уверяет Вахап Коскун, профессор права в Университете Диджле в Диярбакыре и эксперт по этому региону.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.