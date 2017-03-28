"В России все сферы исследовательской деятельности в некоторой стагнации"

Кевин Лимонье, лектор во Французском институте геополитики Университета Париж-VIII и автор диссертации (2014 года) о российском наукограде Дубна рассказал в интервью Le Monde о состоянии российской науки. Беседу записал Давид Ларуссери.

"Технология и наука - это часть российского наследия и идентичности, и на первом месте стоит космическая отрасль, - отметил эксперт. - Однако операции российской армии за пределами страны, в Сирии, также напоминают о том, что Россия и в этой сфере сохранила свой исторический потенциал и превосходство. То же самое можно сказать о различных историях, связанных с кибербезопасностью, в которые Россия предположительно вовлечена", - добавил Лимонье. Эксперт также напомнил, что "мастерство в этой сфере было унаследовано от исследовательских кругов - ведь один из узлов компьютерной сети, связанных с внешним миром в конце 1980-х годов, располагался в знаменитом Курчатовском институте, специализирующемся на ядерной энергетике". Лимонье считает, что "президент Владимир Путин воздействует на эту струну возрождающейся российской мощи, но это не оправдывает все ожидания".

"Стратегические отрасли, такие как атомная энергетика, информатика или авиакосмическая промышленность, по-прежнему получают поддержку, - пояснил эксперт. - Многие лаборатории в этих секторах, в количестве шести-семи, работают по госзаказу, на манер "конструкторского бюро". Другие высокотехнологичные сектора, как, например, в сфере цифровых технологий, наоборот, получают обильные инвестиции из частного сектора", - добавил Лимонье.

"В остальном, - подытожил французский исследователь, - ситуация сложная: зарплаты низкие, бюджет урезается, и целые сферы исследований находятся в заброшенном состоянии. Финансовый кризис 2009-2010 годов в России стал самым настоящим экономическим шоком, - продолжил эксперт. - К тому же низкая цена на нефть заставила страну тратить свои финансовые резервы. Все сферы исследовательской деятельности немного в стагнации".

В заключение Лимонье добавил, что российские наукограды "получили много денег в период с 2005 по 2010 год, но эта краткосрочная эпоха закончилась из-за смены стратегических приоритетов или экономических трудностей". У каждого наукограда судьба сложилась по-разному. "Дубна, специализирующаяся на атомных исследованиях, превратилась в крупный международный центр исследования тяжелых ядер, параллельно развив экосистему стартапов, - пояснил эксперт. - А вот в Обнинске, нацеленном на атомную энергетику и метрологию, дела идут хуже".