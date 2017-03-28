Феномен Алексея Навального приводит Кремль в ярость

"Оппозиционер сумел мобилизовать десятки тысяч россиян, выведенных из себя непотизмом режима. Его успех у молодежи осложняет стратегию власти по его обузданию", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Оппозиционер Алексей Навальный немедленно поплатился за широкое антикоррупционное движение, организованное им в воскресенье в России: московский суд в понедельник приговорил его к аресту на 15 суток, говорится в статье.

"Нервозность Кремля проистекает из невиданной способности оппозиционера к мобилизации людей не только в столице, но и в десятках провинциальных городов, обычно нечувствительных к акциям оппозиции", - полагает автор.

"Кремль не пожалел сил, чтобы дискредитировать оппозиционера. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что "несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды". Без предоставления каких-либо доказательств. Следственный комитет России проворно завел дело по этому поводу", - продолжает автор.

Вчера вечером государственные СМИ почти тотально обошли молчанием митинги, которые повлекли за собой задержание полицией только в одной Москве 1400 человек, по данным ОВД-Инфо, передает корреспондент.

"Алексей Навальный не представляет никакой угрозы для запрограммированного переизбрания Владимира Путина в 2018 году. Избирательная система перекроет ему путь на всех уровнях", - считает журналист.

"Однако в долгосрочной перспективе существование такого соперника, как Навальный, сильно подрывает легитимность власти Владимира Путина. До воскресенья Кремль мог не считаться с раздробленной оппозицией и насмехаться над ней. Но воскресенье стало поворотным пунктом, принесшим Навальному успех. Ему удалось мобилизовать людей без поддержки других оппозиционных движений и лидеров. Его конек - борьба с коррупцией - нашел отклик в российском обществе. Сегодня уже никто не может оспаривать его статус главы оппозиции", - убежден Гриншпан.

Политолог Михаил Виноградов подчеркивает крайне важное новшество: "Главная особенность митингов - это омоложение участников. Риск раскола между поколениями слишком недооценен". Впрыскивая свежую кровь в свое движение, Навальный вырывает у Кремля часть поколения 15-25-летних, которые не знали никакого другого президента, кроме Путина", - говорится в статье.

"Тотальный контроль Кремля за раболепной телевизионной информацией оказался недостаточен для того, чтобы ослабить критическое мышление у молодого поколения, которое черпает информацию преимущественно из интернета. Даже если Кремлю удастся избавиться от Алексея Навального с применением силы, у него останется задача куда более сложная: задушить надежду на перемены, которую сумел возродить оппозиционер", - подытоживает Гриншпан.