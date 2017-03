28 марта 2017 г. Эндрю Хиггинс, Эндрю Э. Крамер | The New York Times В связи с протестами Кремль боится, что поднимется молодое поколение "Антикоррупционные протесты, взбаламутившие в эти выходные Москву и почти 100 российских городов, явно выбили из колеи Кремль, не подготовленный к их размерам и тому, что они произошли вроде бы спонтанно, - отмечают Эндрю Хиггинс и Эндрю Э. Крамер в The New York Times. - Однако, возможно, самым большим сюрпризом даже для самих лидеров протестов стала юность толпы. Апатичное в прошлом поколение людей в возрасте около 20 и за 20, большинство из которых не знают ничего, кроме 17 лет правления Владимира Путина, стало самым поразительным лицом крупнейших за несколько лет демонстраций". "Далеко не ясно, будет ли краткосрочным энтузиазм, с которым они бросили вызов властям и который вдруг придал адреналина подавленной российской оппозиции, или он указывает на новую эру, - говорится в статье. - Неясно также, отразится ли гнев по поводу вопиющей и невозмутимой коррупции на популярности Путина. Однако жесткость ответа на воскресные протесты - сотни людей были арестованы, во многих случаях только за то, что пришли - наводит на мысль, что путинская иерархия не полагается на волю случая". "Артемий Троицкий, российский журналист и устроитель концертов, много лет следящий за российской молодежной культурой, сказал, что участие такого количества молодых людей в Москве и других городах "исключительно важно", - передают авторы. - Причина, по его словам, в том, что "молодые люди всегда были катализаторами изменений", и их присутствие наводит на мысль о прекращении аполитичности, которую они проявляли в последние годы". Это "не обязательно означает коренной поворот", но "что-то, определенно, меняется", сказал Троицкий. "Однако меняется ли это по существенной шкале, или опять речь идет о крошечном меньшинстве, что означает, что все закончится очередным провалом, очередной неудачей, как раньше?" - спросил Троицкий. "В понедельник Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, обвинил организаторов протестов в том, что они ложью и провокациями сбили с пути молодых россиян - "буквально детей", по его словам", - говорится в статье. Источник: The New York Times