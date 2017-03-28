Навальный и трон Путина

"После 17 лет абсолютного господства трон царя начинает поскрипывать. Владимир Путин думал, что он окончательно изгнал дух уличных протестов 2012 года (против его возвращения на вершину власти после марионетки Медведева), применив к инакомыслящим массовое подавление в стиле Брежнева", - пишет в La Repubblica журналист Паоло Гаримберти, бывший президент государственной телерадиокомпании RAI.

"Оппозиция, уже и без того разрываемая междоусобным соперничеством в лучших диссидентских традициях самобичевания советских времен, была в удручающем состоянии, без лидеров и программ, - говорится в статье. - Их осталось двое. Борис Немцов, чья политическая харизма не уступала его способности нравиться женщинам, был застрелен из пистолета киллером, который, естественно, так и остался неизвестным и ненаказанным; в тот вечер 27 февраля 2015 года политик шел у стен Кремля со своей украинской девушкой, которая тоже потом испарилась. И Алексей Навальный, который с 2013 года постоянно то сидит в тюрьме, то находится под домашним арестом после явно подтасованного обвинительного приговора по делу о хищении имущества. Казалось, ему приходилось довольствоваться ролью виртуальной оппозиции, слабо влияющей на средний класс и рабочих и набирающей минимум голосов на выборах".

"Но нет, - пишет Гаримберти, - дух протестов, прежде всего благодаря циркуляции новостей в сети, запущенной Навальным, вдруг вновь материализовался в воскресенье, но в более масштабной и угрожающей форме, чем пять лет назад, учитывая количество манифестантов, вышедших на улицу, а также число принявших участие городов". Однако Путин, как кажется, это предчувствовал - видимо, помогло его прошлое в КГБ, говорится в статье.

Так, на последней встрече дискуссионного клуба "Валдай" "избранный круг иностранных корреспондентов уловил, общаясь со своими строго анонимными российскими источниками, сигналы того, что вера Путина в свое переизбрание в 2018 году не была столь непоколебима, как прежде", напоминает журналист. Подтверждением этого стало поручение Алексею Кудрину, бывшему министру финансов, впавшему в немилость из-за его реформаторских, "слишком либеральных" наклонностей, подготовить план структурных реформ, которые бы послужили предвыборной программой на президентских выборах в следующем году. "Очень сильный акцент делался на коррупции", - говорится в статье.

"Таким образом, - продолжает Гаримберти, - был подчеркнут решающий момент для будущности царя: это даже не новый старт для экономики и не низкие зарплаты среднего класса, а коррупция господствующей номенклатуры. Через 17 лет правления Путин, видимо, понял, что народ, пострадавший от кризиса, обострившего разрыв между богатыми и бедными, больше не может терпеть экономическое хулиганство, вульгарное и показное самовластие государственных бояр, которыми президент себя окружил и при участии которых построил свою власть".

Конечно, "Путин сможет помешать блогеру, который остался его единственным соперником, баллотироваться на выборах", пишет автор. Услужливый московский суд подтвердил обвинительный приговор 2013 года, после того как он был аннулирован Верховным судом России, а потому кандидатура Навального может быть признана недействительной, говорится в статье. Однако вряд ли Путин "сможет заткнуть ему рот и избежать того, чтобы две пилы, присутствующие на эмблеме блога "РосПил", укоротили ножки имперского трона, который до воскресенья казался высоченным".